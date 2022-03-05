أعلن الجيش الكوري الجنوبي، السبت، أن الجارة الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ صباح السبت، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" المحلية (رسمية).

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الصاروخ حلق لمسافة حوالي 270 كيلومتراً على ارتفاع نحو 560 كيلومتراً.

ويأتي الإطلاق الأخير، وهو تاسع استعراض للقوة من قبل الشمال، بعد أقل من أسبوع على إعلان بيونغ يانغ أنها أجرت اختبار تطوير "قمر استطلاع صناعي"، بينما وصفت سيول العملية بأنها إطلاق لصاروخ باليستي.

واعتبرت الهيئة أن "سلسلة الإطلاق الشمالية الأخيرة لصواريخ باليستية لا تمثل تهديداً جاداً للمجتمع الدولي وحسب، ولكن للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية أيضاً".

وتابعت: "نحث الشمال بقوة على الوقف الفوري للأعمال التي تثير التوترات".