سياسة
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التاسع في أقل من أسبوع.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باتجاه بحر اليابان
قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً من منطقة سونان في بيونغ يانغ صباح السبت باتجاه بحر اليابان. وهو تاسع استعراض للقوة من قبل الشمال في أقل من أسبوع.
التاسع في أقل من أسبوع.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليسيتاً باتجاه بحر اليابان في تاسع استعراض للقوى خلال أسبوع / AFP
5 مارس 2022

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، السبت، أن الجارة الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ صباح السبت، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" المحلية (رسمية).

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الصاروخ حلق لمسافة حوالي 270 كيلومتراً على ارتفاع نحو 560 كيلومتراً.

ويأتي الإطلاق الأخير، وهو تاسع استعراض للقوة من قبل الشمال، بعد أقل من أسبوع على إعلان بيونغ يانغ أنها أجرت اختبار تطوير "قمر استطلاع صناعي"، بينما وصفت سيول العملية بأنها إطلاق لصاروخ باليستي.

واعتبرت الهيئة أن "سلسلة الإطلاق الشمالية الأخيرة لصواريخ باليستية لا تمثل تهديداً جاداً للمجتمع الدولي وحسب، ولكن للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية أيضاً".

وتابعت: "نحث الشمال بقوة على الوقف الفوري للأعمال التي تثير التوترات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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