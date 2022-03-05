عبر مقاتلون أجانب من مختلف دول العالم، حدود أوكرانيا للقتال إلى جانب جيشها ضد الهجوم الروسي.

ورصد صحفيون على الحدود البولندية الأوكرانية، مجموعة من المقاتلين الأجانب وهم يدخلون أراضي الأخيرة.

وفي حديثه للصحفيين، قال "نيال" إنه قدم من أسكتلندا للقتال ضد روسيا في أوكرانيا.

"نيال" الذي رفض الكشف عن كامل اسمه لدواع أمنية، أوضح أن أوكرانيا تخوض حرب استقلال، وأنه جاء لدعمها.

وفي 27 فبراير/شباط الفائت، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطني العالم وأصدقاء بلاده للمشاركة في الدفاع عن أوكرانيا وأوروبا ضد "العدوان الروسي".

وأصدر زيلينسكي لاحقاً مرسوماً رئاسياً يسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين في دعم أوكرانيا أمام التدخل العسكري الروسي بدخول البلاد دون تأشيرة.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.