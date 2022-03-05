أشارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على موقعها إلى وصول عدد الفارّين من أوكرانيا إلى 1,368,864 لاجئ عند الساعة 12,15 بتوقيت غرينتش، أي بما يزيد بنحو 160 ألف لاجئ عن التعداد السابق الذي نُشر الجمعة.

وتتوقع السلطات والأمم المتحدة أن يزداد تدفّق اللاجئين في وقت يواصل الجيش الروسي تقدّمه في أوكرانيا، مع استمرار القتال حول العاصمة كييف.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تغريدة السبت "فرّ 1,3 مليون شخص من أوكرانيا بحثاً عن مكان آمن. وما لم ينتهِ الصراع فوراً، قد يضطرّ ملايين آخرون إلى الفرار".

وتتوقع الأمم المتحدة أن يغادر أربعة ملايين شخص البلاد هرباً من الحرب.

وقبل النزاع، كان أكثر من 37 مليون شخص يقطنون في الأراضي الأوكرانية تحت سيطرة كييف، أي خارج شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو إليها في العام 2014 وخارج المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.

بولندا

تستضيف بولندا التي تبنّت قضية أوكرانيا ووصل إليها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين البولنديين، أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين منذ بداية الغزو الروسي.

ووصل عددهم إلى 756,303 في بولندا السبت، حسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أي أكثر بـ106,400 ممّا كان العدد الجمعة و55,3% من المجموع الذي جرى إحصاؤه.

وحسب حرس حدود بولندا، فرّ ما مجموعه 787,300 شخص من أوكرانيا نحو بولندا وفق أرقام نُشرت السبت.

قبل الأزمة، كانت بولندا تستقبل نحو 1,5 مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

المجر

استقبلت المجر 157,004 أشخاص أي 11,5% من الإجمالي ونحو زيادة 12,300 شخص عن اليوم السابق، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتضمّ المجر خمسة مراكز حدودية مع أوكرانيا، وحوّلت عدّة مدن حدودية، مثل زاهوني، المباني العامة إلى مراكز إغاثة يأتي إليها مدنيون مجريون لتقديم الطعام أو المساعدة.

مولدوفا

ولم تُحدّث المفوضية السبت عدد اللاجئين في مولدوفا الذي بلغ 103,254 الجمعة أو 7,5% من العدد الإجمالي.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الجمعة في مولدوفا في بالانكا (شرق) التي وصل إليها لاجئون.

وكتب غراندي في تغريدة مساء الجمعة "رأيت الآلاف والآلاف من الأشخاص اليوم في بالانكا يعبرون المركز الحدودي بين أوكرانيا ومولدوفا. آلاف قصص الفراق والقلق والخسارة. يوم صعب، لكن احترامي كبير للعديد من الموظفين الرسميين المولدافيين المتفانين وللأشخاص الذين يساعدون اللاجئين".

ويواصل جزء من اللاجئين مسارهم إلى رومانيا أو المجر حسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، غالباً للاجتماع بعائلاتهم.

سلوفاكيا

وفرّ نحو 101,529 شخص من أوكرانيا ولجؤوا إلى سلوفاكيا، بنسبة 7,4% من العدد الإجمالي، حسب المفوضية.

رومانيا

وبلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين في رومانيا حسب المفوضية 63,192 شخص، أي نحو 4,6% من العدد الإجمالي.

وأُنشئ مخيّمان للاجئين الأوكرانيين، أحدهما في سيغيتو مارماتيي والآخر في سيريت.

أماكن أخرى

أشارت المفوضية إلى أن 133,876 شخص (9,8% من الإجمالي) واصلوا رحلتهم باتجاه دول أوروبية أخرى.

لجأ نحو 53,300 أوكراني إلى روسيا، أي 3,9% من العدد الإجمالي.