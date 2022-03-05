بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في اتصال هاتفي بينهما السبت، تطورات الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فإن الجانبين قد بحثا آخر التطورات حول الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأكد أردوغان للمسؤول الأوروبي، أنهم سيواصلون بذل ما في وسعهم من أجل تحقيق السلام مجدداً بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في تدوينة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الوضع الأمني الحرج في أوروبا.

وأكد ميشيل في تدوينته أن التحالف موحد وقوي في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف: "مع تكشف المشاهد المأساوية، بات التركيز على وقف الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية أمراً ملحاً".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.