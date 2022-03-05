أعلنت السلطات الروسية أن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة السبت، لنقل دبلوماسيين طُردوا من بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة واتهمتهم واشنطن “بالتجسس”.

وأغلقت الولايات المتحدة مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الروسية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

لكن من المرتقب أن تهبط طائرة من طراز إيليوشين IL-96 ظهراً في مطار واشنطن الدولي، حسب موقع فلايت أوير الذي يتتبّع جميع التحركات الجوية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الصحافة الفرنسية إن “الحكومة الأمريكية أعطت الضوء الاخضر لهذه الطائرة التي استأجرتها الحكومة الروسية لتسهيل مغادرة الدبلوماسيين من البعثة الروسية” لدى الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن هذا “الاستثناء” يهدف إلى ضمان مغادرتهم ومغادرة عائلاتهم “بالتاريخ المحدّد”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الاثنين طرد “12 عميل استخبارات في البعثة الروسية استغلوا” صفتهم الدبلوماسية في الولايات المتحدة لكي يمارسوا “أنشطة تجسس”، على أن يغادروا البلاد قبل السابع من مارس/آذار.

وندّد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أناتولي أنتونوف بـ”النهج العدائي” ضد بلاده.

وتضمّ البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة نحو مئة شخص، حسب مصدر دبلوماسي روسي.