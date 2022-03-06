سياسة
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زيلينسكي يبحث الأزمة مع بايدن وبريطانيا تعتزم تقديم خطة لإفشال الغزو الروسي
بحث الرئيس الأوكراني مع نظيره الأمريكي قضايا الأمن والدعم المالي لأوكرانيا وتَواصُل العقوبات ضد روسيا، فيما تدرس بريطانيا تقديم "خطة عمل" دولية تهدف إلى "إفشال" الغزو الروسي لأوكرانيا.
زيلينسكي يبحث الأزمة مع بايدن وبريطانيا تعتزم تقديم خطة لإفشال الغزو الروسي
أبنية مدمرة نتيجة القصف الروسي لمناطق في أوكرانيا / AFP
6 مارس 2022

يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقديم "خطة عمل" دولية تهدف إلى "إفشال" الغزو الروسي لأوكرانيا ويعتزم لهذه الغاية تكثيف الاجتماعات الدبلوماسية الأسبوع المقبل في لندن، حسب ما أعلن مكتبه السبت.

وبعد موجة "غير مسبوقة" من العقوبات الغربية ضد مصالح روسية رداً على غزو أوكرانيا سيدعو جونسون المجتمع الدولي لتجديد "جهوده المنسقة" ضد موسكو من خلال "خطة عمل مؤلفة من ست نقاط" يُفترض أن يفصلها الأحد، وفق ما أوضح داونينغ ستريت في بيان.

وقال جونسون في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين يجب أن يفشل ويجب علينا أن نتأكد من أنه سيفشل في هذا العمل العدواني".

وأضاف: "لا يكفي التعبير عن دعمنا للنظام الدولي القائم على قواعد، بل يجب علينا الدفاع عنه ضد محاولة متواصلة لإعادة كتابة القواعد بالقوة العسكرية".

وتحقيقاً لهذا الهدف يلتقي جونسون الاثنين في داونينغ ستريت بشكل منفصل ثم خلال اجتماع ثلاثي مع نظيريه الكندي جاستن ترودو والهولندي مارك روتي.

كما سيستقبل الثلاثاء في لندن قادة مجموعة فيشغراد التي تضم المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

تتضمن خطة العمل حشد تحالف إنساني دولي لأوكرانيا، ودعم قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها، وزيادة الضغط الاقتصادي ضد النظام الروسي إلى الحد الأقصى، ومنع "التطبيع الخبيث" لما تفعله روسيا بأوكرانيا، فضلاً عن متابعة المسار الدبلوماسي توصلاً إلى خفض للتصعيد وإطلاق "حملة سريعة" لتعزيز الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

زيلينسكي يبحث الأزمة مع بايدن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنه تحادث مجدداً مع نظيره الأمريكي جو بايدن هاتفياً من أجل مناقشة الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا والعقوبات على روسيا.

وكتب زيلينسكي على تويتر: "في إطار الحوار المستمر أجريت محادثة جديدة مع رئيس الولايات المتحدة" لبحث "قضايا الأمن والدعم المالي لأوكرانيا وتَواصُل العقوبات ضد روسيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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