سياسة
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مفاوض أوكراني: روسيا بدأت تدرك كلفة الحرب الحقيقية
اعتبر مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك الذي شارك بجولتَي المفاوضات مع روسيا أن بالموقف الروسي تحولاً نتيجة المقاومة الأوكرانية لقواته بأوكرانيا والعقوبات الدولية الأخيرة على موسكو بشكل مشدد.
مفاوض أوكراني: روسيا بدأت تدرك كلفة الحرب الحقيقية
جنود من الجيش الأوكراني / AFP
6 مارس 2022

قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك في مقابلة مع صحيفة "ذي غلوب آند ميل" الكندية في لفيف غرب أوكرانيا أمس السبت إنه بدأ يلمس تحولاً بموقف روسيا في ظل المقاومة الأوكرانية والعقوبات الدولية.

وأوضح بودولاك أنه "في بداية الحرب أصر الروس على الهيمنة الكاملة ولم يتوقعوا مقاومة قوية كهذه من أوكرانيا".

وأضاف: "لقد بدأوا للتو إدراك الكلفة الحقيقية للحرب وبدأنا الآن مفاوضات بناءة".

وأكد أن الروس "فقدوا عدداً كبيراً جداً من المعدات والأفراد. والعقوبات التي لم نشهدها من قبل تُدمّر اقتصادهم. بلدهم صار مارقاً على المسرح الدولي ودعايتهم لا تعمل"، على حد تعبيره.

وانتهز بودولاك الفرصة ليجدد دعوة حلف شمال الأطلسي "الناتو" لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

ولفت إلى أن من المقرر أن تعقد جولة ثالثة من المحادثات غدا الاثنين.

وبينما أكد على أن الطرفين المتفاوضين اتفقا على عدم مناقشة تفاصيل المحادثات أشار بودولاك إلى أن الأهداف الأوكرانية لا تزال تتمثل في وقف فوري لإطلاق النار وتوفير ضمانات أمنية بعدم تعرض أوكرانيا للهجوم مرة أخرى وتعويض "هام" عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالمدن الأوكرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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