سياسة
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شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس، ولاحقاً أكدت وسائل فلسطينية وفاة الشاب.
شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس
المنطقة التي شهدت تصفية الشاب الفلسطيني
6 مارس 2022

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد قرب باب حطة شمال المسجد الأقصى في مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب، بزعم تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة جنديين.

وعلى إثر ذلك استنفرت قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وأغلقت جميع مداخلها ونصبت حواجز عسكرية وأعاقت خروج المصلين من محيط المسجد الأقصى المبارك بعد أدائهم صلاة الفجر، واشترطت التدقيق ببطاقاتهم الشخصية.

في السياق زعمت وسائل إعلام عبرية أن الشاب سامر القواسمي من مدينة القدس حاول طعن جندي إسرائيلي، في محاولة لتبرير عملية قتله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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