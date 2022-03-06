قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إن واشنطن تدرس صفقة ترسل بموجبها بولندا طائرات حربية من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل مقاتلات أمريكية من طراز "F-16"

وأفاد المسؤولون بأن العمل جارٍ لتحديد تفاصيل الصفقة المحتملة بين بولندا والولايات المتحدة وكيفية إيصال الطائرات إلى أوكرانيا التي تشهد تدخلاً عسكرياً روسيّاً منذ 24 فبراير/شباط المنقضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الكونغرس مستعد للتصديق على اتفاق كهذا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجَّه نداء أمس السبت إلى المشرعين الأمريكيين للمساعدة في تزويد بلاده بطائرات حربية على وجه السرعة.