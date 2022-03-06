سياسة
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وول ستريت: أمريكا وبولندا تدرسان تزويد أوكرانيا بطائرات من العهد السوفييتي
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وبولندا تدرسان تزويد أوكرانيا بطائرات حربية من العهد السوفييتي، وذلك في خضم التوترات العسكرية بينها وبين روسيا.
وول ستريت: أمريكا وبولندا تدرسان تزويد أوكرانيا بطائرات من العهد السوفييتي
مقاتلات أمريكية من طراز F-16 / AA
6 مارس 2022

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إن واشنطن تدرس صفقة ترسل بموجبها بولندا طائرات حربية من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل مقاتلات أمريكية من طراز "F-16"

وأفاد المسؤولون بأن العمل جارٍ لتحديد تفاصيل الصفقة المحتملة بين بولندا والولايات المتحدة وكيفية إيصال الطائرات إلى أوكرانيا التي تشهد تدخلاً عسكرياً روسيّاً منذ 24 فبراير/شباط المنقضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الكونغرس مستعد للتصديق على اتفاق كهذا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجَّه نداء أمس السبت إلى المشرعين الأمريكيين للمساعدة في تزويد بلاده بطائرات حربية على وجه السرعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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