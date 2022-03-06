أعلنت وسائل إعلامية عن توجه وفد من المسؤولين الكبار الأمريكيين إلى فنزويلا أمس السبت للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والتباحث حول تطورات الأزمة الأوكرانية.

وفي هذا السياق قالت صحيفة "نيو يورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة إن الهجوم العسكري الروسي الأخير على أوكرانيا دفع الولايات المتحدة إلى إيلاء أهمية كبيرة بحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أمريكا اللاتينية، في محاولة لعزله.

وكانت الولايات المتحدة قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا، على خلفية إعادة انتخاب مادورو عام 2018، في اقتراع وصف الغرب نتائجه بالمزورة.

واعترفت بعد ذلك واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس البرلمان آنذاك الذي أعلن نفسه رئيساً موقتاً في يناير/كانون الثاني 2019، إلى جانب اعتراف خمسين دولة أخرى على الأقل.

كما فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على كراكاس، وذلك في محاولة لإخراج مادورو من السلطة.

وتمنع إحدى أهم العقوبات التي بدأ تطبيقها في أبريل/نيسان 2019، فنزويلا، بيع نفطها الخام الذي يمثل 96% من إيرادات البلاد، في السوق الأمريكية.

وحسب ما جاء في "نيو يورك تايمز" فإن الزيارة الحالية لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض إلى كراكاس مرتبطة أيضاً على الأرجح باهتمام من واشنطن باستئناف استيراد النفط من فنزويلا، بدلاً من الكميات التي تشتريها حالياً من روسيا.