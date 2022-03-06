يستعد 3 آلاف متطوع أمريكي، بينهم محاربون قدامى في الجيش، للوصول إلى أوكرانيا لدعمها في صد الهجوم الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية الأحد نقلاً عن الخدمة الصحفية للقوات المسلحة، أن المتطوعين يستعدون لصد القوات الروسية، كجزء من كتيبة دولية.

وأسست أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط فيلقاً دولياً للأجانب الراغبين “في الانضمام إلى مقاومة المحتلين الروس، وحماية الأمن العالمي”.

وحسب الوكالة تضم المجموعة الأمريكية محاربين قدامى في الجيش، وجنوداً لديهم خبرة قتالية مكتسبة من غزو العراق ونقاط ساخنة أخرى حول العالم.

وخلال الأيام الماضية عبر مقاتلون أجانبمن مختلف دول العالم حدود أوكرانيا للقتال إلى جانب جيشها ضد الهجوم الروسي.

ورصد صحفيون على الحدود البولندية الأوكرانية مقاتلين أجانب وهم يدخلون أراضي الأخيرة.

وفي حديثه للصحفيين قال "نيال" إنه قدم من اسكتلندا للقتال ضد روسيا في أوكرانيا.

"نيال" الذي رفض الكشف عن كامل اسمه لدواع أمنية، أوضح أن أوكرانيا تخوض حرب استقلال وأنه جاء لدعمها.

وفي 27 فبراير/شباط الفائت ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطني العالم وأصدقاء بلاده المشاركة في الدفاع عن أوكرانيا وأوروبا ضد "العدوان الروسي".

وأصدر زيلينسكي لاحقاً مرسوماً رئاسياً يسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين في دعم أوكرانيا أمام التدخل العسكري الروسي بدخول البلاد دون تأشيرة.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.