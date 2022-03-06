سياسة
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بعد دعوته لاغتيال بوتين.. السيناتور ليندسي غراهام يتحدى إدارة بايدن
بعد دعوته قبل أيام لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثار تصريح السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام مجدداً غضب موسكو. إذ اعتبر أن العالم سيكون مكاناً أفضل إذا كان يوجد تغيير بنظام روسيا.
بعد دعوته لاغتيال بوتين.. السيناتور ليندسي غراهام يتحدى إدارة بايدن
السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام / Others
6 مارس 2022

أثارت تصريحات عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري السيناتور ليندسي غراهام الجدل مجدداً فيما يتعلق بروسيا.

فبعد دعوته خلال لقاء تلفزي له مع قناة "فوكس نيوز" لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلاً للأزمة الأوكرانية-الروسية قال غراهام مجدداً إن العالم سيكون مكاناً أفضل إذا كان بنظام روسيا تغيير.

وكتب غراهام في تغريدة له على صفحته الرسمية بتويتر: "من الواضح لي أن العالم سيكون مكاناً أفضل إذا حدث تغيير في النظام في روسيا.. بوتين مجرم حرب يجب أن يذهب، بأيدي الشعب الروسي، بأي وسيلة ممكنة".

وتابع قائلاً في تغريدة منفصلة: "أتحدى الوزير بلينكين وإدارة بايدن بإعلان أنشطة بوتين ودائرته الداخلية على أنها جرائم حرب، وجعل الإدارة تدعم بالكامل التحقيق مع بوتين ومقاضاته باعتباره مجرم حرب.. أي شيء أقل من ذلك هو إضرار بالشعب الأوكراني والشعب الروسي والنظام العالمي".

وكان غراهام أثار تفاعلاً واسعاً في تغريدة قال فيها: "هل يوجد بروتوس في روسيا؟ هل يوجد عقيد أنجح من شتاوفنبرغ في الجيش الروسي؟ الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها الأمر هي أن ينهي شخص ما في روسيا هذا الرجل.. ستقدم لبلدك والعالم خدمة رائعة".

وتابع غراهام في تغريدة أخرى: "الأشخاص الوحيدون القادرون على إصلاح ذلك هم الشعب الروسي.. من السهل القول، من الصعب التنفيذ.. ما لم تكن تريد أن تعيش في الظلام لبقية حياتك، وانعزل عن بقية العالم في فقر مدقع، وتعيش في الظلام، فأنت بحاجة إلى الإقدام".

واستنكر الجانب الروسي من جانبه هذه التصريحات، وجاء في رد نشرته لاحقاً السفارة الروسية على صفحتها الرسمية بفيسبوك قول السفير الروسي بالولايات المتحدة أناتولي أنتونوف: "أجد تصريح السياسي الأمريكي مرفوضاً ومثيراً للغضب.. إن درجة الفوبيا من روسيا والكراهية في الولايات المتحدة تجاه روسيا خارج النطاق.. من المستحيل تصديق أن عضواً في مجلس الشيوخ لدولة تروج لقيمها الأخلاقية باعتبارها ’نجمة مرشدة‘ للبشرية جمعاء، يمكنه تحمل الدعوة إلى الإرهاب وسيلةً لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية"، على حد تعبيره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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