سياسة
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مقتل عضو بوفد أوكرانيا للتفاوض مع روسيا على يد الأمن الأوكراني.. ما القصة؟
قتل الصحفي والنائب الأوكراني دينيس كيريف على يد "عملاء" من جهاز الأمن العام الأوكراني أثناء محاولة اعتقاله، وقال تقرير تلفزيوني أوكراني إن كيريف خضع للتحقيق بسبب صلات مزعومة مع أجهزة الاستخبارات الروسية.
مقتل عضو بوفد أوكرانيا للتفاوض مع روسيا على يد الأمن الأوكراني.. ما القصة؟
دينيس كيريف - الأول من اليمين، شارك في جولة المفاوضات الأولى مع روسيا / Reuters
6 مارس 2022

لقي أحد أعضاء الوفد الأوكراني الذي شارك في الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا مصرعه، حسب وسائل إعلام روسية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الحكومية الروسية أن الصحفي والنائب الأوكراني دينيس كيريف قتل على يد "عملاء" من جهاز الأمن العام الأوكراني خلال محاولة جرت لإلقاء القبض عليه.

وظهر كيريف، الذي كانت له خلفية في العمل المصرفي، جالساً في أقصى يمين طاولة المفاوضات إلى جانب مسؤولين أوكرانيين آخرين، خلال الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت الاثنين على الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا.

ورغم ظهوره في الصور فإن قائمة أعضاء الوفد المشارك في المفاوضات التي نشرتها كييف لم تكن تضم اسم كيريف، لذلك فإن وضعه لا يزال غامضاً، حسب وسائل الإعلام الروسية.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي قال تقرير تلفزيوني أوكراني إن كيريف خضع للتحقيق بسبب صلات مزعومة مع أجهزة الاستخبارات الروسية منذ عام 2020 على الأقل.

وأوضح التقرير أن "التحقيق مع النائب توقف لأن لديه صلات قوية بمسؤولين في جهاز الأمن العام الأوكراني".

ولم تسفر الجولتان الأولى والثانية من المفاوضات بين موسكو وكييف عن تحقيق أي تقدم، فيما من المنتظر أن تعقد جولة ثالثة يوم الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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