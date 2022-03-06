كتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي في تغريدة على تويتر اليوم الأحد بأنه "عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في 10 أيام.. في أسرع أزمات اللاجئين تطوراً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

ومن جانبه أكد إدوارد باسورين قائد الجيش في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون بأنه سيعاد اليوم الأحد فتح الممرات الآمنة لسكان مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة ومدينة فولنوفاخا. ولم يحدد في الأثناء المدة التي ستظل فيها الممرات مفتوحة وعما إذا كان وقف إطلاق النار سيرافق عملية الإجلاء أم لا.

فيما أكد مسؤولون أوكرانيون أن عمليات الإجلاء من ماريوبول ستبدأ الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وفي السياق ذاته أفاد بافلو كيريلينكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بأن وقف إطلاق النار سيكون ساري المفعول بين العاشرة صباحاً والتاسعة مساء.

وكان وقف إطلاق النار المتفق عليه انهار أمس السبت في ماريوبول. وأعلن في الأثناء مسؤولون أوكرانيون أن عملية الإجلاء أجهضت لأن المدينة لا تزال تتعرض للهجوم.

وعلى ضوء التطورات الميدانية الأخيرة ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على أوكرانيا في انهيار وقف إطلاق النار، وحذر من أن المقاومة المستمرة من جانب اوكرانيا ستعرض مستقبل البلاد للخطر.

وأضاف السبت قائلاً: ”إذا استمروا في ما يقومون به فإنهم يضعون مستقبل الدولة الأوكرانية موضع شك”.

وبدوره حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد من استعداد القوات الروسية لقصف أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على الحبر الأسود والتي تضم ميناء.

وشدد زيلينسكي قائلاً: "ستكون هذه جريمة عسكرية. ستكون جريمة تاريخية".