أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الأحد بأن وقف إطلاق النار العاجل سيقلل من دواعي القلق بشأن الوضع الإنساني في المنطقة وسيعطي فرصة للبحث عن حلول سياسية.

وشدد أردوغان في اتصاله مع بوتين على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لإرساء وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وتوقيع اتفاق سلام.

وأعرب عن استعداد تركيا للمساهمة بكل الطرق في حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية وفي أسرع وقت ممكن.

من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاتصال انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين.

وذكر الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي على سير العملية العسكرية الخاصة للدفاع عن دونباس وأهدافها الرئيسية، كما أكد أن العملية تسير وفقاً لما هو مخطط له ووفقاً لجدولها الزمني.

وأعرب بوتين عن استعداد الجانب الروسي للحوار مع السلطات الأوكرانية ومع الشركاء الأجانب من أجل التوصل إلى حل للصراع الأوكراني.

وأعرب عن أمله أن يُظهر ممثلو أوكرانيا خلال الجولة المقبلة من المفاوضات المقررة نهجاً بناء أكثر يأخذ في الاعتبار الحقائق الناشئة بشكل كامل.

وأعرب بوتين عن استعداد روسيا لتقديم كل المساعدة اللازمة للإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك من مناطق القتال في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.