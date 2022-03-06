سياسة
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لإنهاء الهجمات ضد أوكرانيا.. بوتين يشترط وقف المقاومة وتنفيذ مطالب الكرملين
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا اليوم الأحد من أن العملية العسكرية التي تنفّذها بلاده لن تتوقف إلا إذا أوقفت كييف المقاومة واستجابت لجميع مطالب الكرملين.
لإنهاء الهجمات ضد أوكرانيا.. بوتين يشترط وقف المقاومة وتنفيذ مطالب الكرملين
بوتين يدعو أوكرانيا لوقف القتال وتنفيذ مطالب الكرملين / Reuters
6 مارس 2022

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا اليوم الأحد من أن العملية العسكرية التي تنفّذها بلاده لن تتوقف إلا إذا أوقفت كييف المقاومة واستجابت لجميع مطالب الكرملين.

وأبلغ بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية بأن المفاوضين الأوكرانيين يجب أن يتخذوا نهجاً "بنّاءً" بشكل أكبر في المحادثات مع موسكو, وأن يأخذوا في الحسبان الواقع الجديد على الأرض.

وحسب رواية الكرملين عما دار في الاتصال الهاتفي، قال بوتين إن "العملية الخاصة" التي تنفذها روسيا تسير وفقاً للخطة والجدول الزمني لها.

وقال الكرملين: "جرى التشديد على أن وقف العملية الخاصة ممكن فقط إذا أوقفت كييف العمليات العسكرية ونفذت المطالب الروسية المعروفة".

وتصف روسيا، التي بدأت غزو أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط، إجراءاتها في الجمهورية السوفيتية السابقة بأنها "عملية خاصة" تستهدف تدمير القدرات العسكرية الأوكرانية وتطهير البلاد من القوميين وإعلانها دولة محايدة.

وقال زعيم الكرملين لأردوغان إن موسكو مستعدة لحوار مع السلطات الأوكرانية، لكنه يأمل في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجاً بنّاءً بشكل أكبر في الجولة المقبلة من المحادثات.

وقال الكرملين: "لُفت الانتباه إلى عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية في إعادة تنظيم قواتها ومواردها، الأمل معقود على أن يظهر ممثلو أوكرانيا في الجولة المقبلة من المفاوضات نهجاً بنّاء بشكل أكبر وأن يأخذوا تماماً في الاعتبار الحقائق الجديدة" بعد الهجوم.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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