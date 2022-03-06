شدد مسؤول عسكري بريطاني الأحد على أن انتقال مواطني المملكة المتحدة إلى أوكرانيا للقتال هو "غير قانوني وغير مفيد"، داعياً إياهم للبحث عن وسائل أخرى لدعمها في مواجهة الغزو الروسي.

وتناقض تصريحات قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال توني راداكين، موقف وزيرة الخارجية ليز تراس التي أعربت عن دعمها للراغبين بالتطوع للقتال، وتلبية نداء بهذا الشأن وجهه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الأجانب.

وقال راداكين لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "كنا شديدي الوضوح بأن من غير القانوني وغير المفيد للجيش البريطاني أو الشعب البريطاني، التوجه إلى أوكرانيا".

وأضاف: "ادعموا من المملكة المتحدة، ادعموا بأي أمر تقدرون عليه. لكن هذا (الذهاب للقتال) ليس أمراً تريدون أن تندفعوا نحوه، لجهة صوت إطلاق النار".

وقالت تراس الأسبوع الماضي إنها ستدعم "بالتأكيد" البريطانيين الراغبين بالذهاب إلى أوكرانيا، علماً بأن عدداً غير محدد منهم انتقل إليها فعلاً.

ورجّح راداكين أن تراس كانت تُبدي "تفهّمنا جميعاً لهذا الشعور، وعلى هذا الشعور أن يُوجّه لدعم أوكرانيا، لكننا نقول، كعسكريين محترفين، إن ذلك (الذهاب للقتال) ليس بالضرورة الأمر المتعقّل للقيام به".

وكان زيلينكسي قد دعا الأجانب الراغبين في المساعدة على مواجهة قوات موسكو، للتوجه إلى سفارات كييف وتسجيل أسمائهم للالتحاق بـ"فرقة دولية" من المتطوعين ستُشكّل.

وحضّ "الأجانب الراغبين في الانضمام إلى مقاومة المحتلين الروس وحماية الأمن الدولي، للمجيء إلى بلادنا والالتحاق بصفوف قوات الدفاع"، معتبراً ذلك "تعبيراً أساسياً عن دعمكم لبلادنا التي تتعرض للغزو" منذ 24 شباط/فبراير.

وأوصت الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، وطلبت من الموجودين مغادرتها بحال كان ذلك آمناً.