سياسة
2 دقيقة قراءة
كيف ساهمت كمائن الأوكرانيين في إبطاء تقدم القوات الروسية؟
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أسلوب غير تقليدي استخدمه الجيش الأوكراني لإبطاء تقدم القوات الروسية، عبر نصب كمائن باستخدام أسلحة مضادة للدبابات وبنادق قنص.
كيف ساهمت كمائن الأوكرانيين في إبطاء تقدم القوات الروسية؟
تمكنت كمائن المقاتلين الأوكرانيين من إبطاء تقدم القوات الروسية نحو العاصمة.  / AP
6 مارس 2022

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أسلوب غير تقليدي استخدمه الجيش الأوكراني لإبطاء تقدم القوات الروسية نحو العاصمة كييف، عبر نصب كمائن باستخدام أسلحة مضادة للدبابات وبنادق قنص.

واعتمدت الصحيفة في تقريرها على شهادات لبعض الأسرى الروس، الذين تحدثوا خلال مؤتمر صحفي دفعهم إليه الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى شهادات الضباط الأوكرانيين أنفسهم.

من جانبه، أوضح الملازم الروسي ديمتري كوفالنسكي، أن رتله العسكري تعرض لإطلاق نار من طائرة من دون طيار وصواريخ مضادة للدبابات على الكتف، بالقرب من سومي في شمال شرق أوكرانيا.

بدوره، قال الملازم الأوكراني يفغيني يارانتسيف، إنه نظم المقاتلين تحت قيادته في وحدات صغيرة لضمان سهولة الحركة ونصب الكمائن بسلاسة.

وقد تسبب ذلك التكنيك في إبطاء وصول القوات الروسية بالفعل، إذ يمكن رؤية أرتالها المحترقة في مناطق متفرقة من أوكرانيا، بعد احتراقها داخل كمائن المقاتلين الأوكرانيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us