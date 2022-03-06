سياسة
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أسلحة روسية وأوكرانية تتنافس في معرض الدفاع العالمي بالسعودية
قوبل زوار النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي في السعودية بمشهد غريب‭ ‬يتمثّل في رؤية أحدث المعدات العسكرية الروسية والأوكرانية التي تتنافس على جذب الانتباه في قاعات العرض.
أسلحة روسية وأوكرانية تتنافس في معرض الدفاع العالمي بالسعودية
أحدث المعدات العسكرية الروسية والأوكرانية تتنافس على جذب الانتباه في معرض الدفاع العالمي بالسعودية / Reuters
6 مارس 2022

في الوقت الذي يتكشّف فيه الواقع المأساوي للحرب في أوروبا الشرقية، قوبل زوار النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي في السعودية بمشهد غريب‭ ‬يتمثّل في رؤية أحدث المعدات العسكرية الروسية والأوكرانية التي تتنافس على جذب الانتباه في قاعات العرض.

ولم تكن المبيعات الشاغل المهم لماكسيم بوتيمكوف من الوكالة الحكومية الأوكرانية لتصدير واستيراد الأسلحة, والذي كان يقف بمفرده وسط المركبات المدرعة التابعة لبلاده.

وقال لرويترز: "جئت للمشاركة في هذا المعرض لأنه يجب أن يحضر شخص ما، ولدينا هنا الكثير من المعدات.. وكان المتوقع حضور أكثر من 50 شخصاً من أوكرانيا".

في الوقت نفسه، كان صانعو الأسلحة الروس، في قاعة مجاورة، يعرضون معدات‭ ‬عسكرية روسية، ومنها أسلحة مضادة للطائرات وأنظمة دفاع جوي.

ورفض ممثلو الصناعة الروسية، عندما اتصلت بهم رويترز، مناقشة العقوبات التي فرضها الغرب رداً على الحرب.

ويتنافس العديد من الدول المنتجة للأسلحة على النفوذ وإبرام عقود مع دول الخليج العربي الثرية، وبخاصة السعودية والإمارات، التي تهدف إلى تنويع شركائها في المجال الدفاعي وترغب في تطوير صناعاتها الخاصة.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفاً عسكرياً يضمّ الإمارات العربية المتحدة ويقاتل جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن منذ سبع سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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