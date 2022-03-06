سياسة
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مدرب تشيلسي ينتقد هتاف بعض المشجعين لمالك النادي الروسي
انتقد مدرب نادي تشيلسي لكرة القدم، توماس توخيل، جماهير النادي الإنجليزي الذين هتفوا باسم مالك النادي ورجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، أثناء دقيقة التصفيق المخصصة للتضامن مع الشعب الأوكراني.
مدرب تشيلسي ينتقد هتاف بعض المشجعين لمالك النادي الروسي
توخيل: "إنها لحظة مخصصة لإظهار احترامنا لأوكرانيا، دعمنا موجّه إليهم، والوقت غير مناسب لوجود رأي آخر بهذا الشأن". / Reuters
6 مارس 2022

انتقد مدرب نادي تشيلسي لكرة القدم، توماس توخيل، جماهير النادي الإنجليزي الذين هتفوا باسم مالك النادي ورجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، أثناء دقيقة التصفيق المخصصة للتضامن مع الشعب الأوكراني، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وقال توخيل معلقاً: "ليس الوقت مناسباً لرسائل متضاربة، إذا أردنا التضامن فيجب أن نفعل ذلك معاً".

وتابع مخاطباً جماهير نادي تشيلسي، الذي حسم الفوز في المباراة ضد بيرنلي بنتيجة 4 مقابل 0، "إنها لحظة مخصصة لإظهار احترامنا لأوكرانيا، دعمنا موجّه إليهم، والوقت غير مناسب لوجود رأي آخر بهذا الشأن".

وردد جماهير تشيلسي اسم مالكه الروسي أبراموفيتش، في اللحظة نفسها التي خصصتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، للتضامن مع الشعب الأوكراني في أعقاب الهجوم الروسي على البلاد.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان أبراموفيتش رغبته في بيع النادي، بعد 19 عاماً من ملكيته له، وذلك بعد تسليط الضوء على علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعام 2013، اشترى أبراموفيتش النادي الإنجليزي مقابل 186 مليون دولار.

وتنحى أبراموفيتش قبل أيام عن ملكية النادي، في انتظار مشترٍ آخر له، وأوضح أنه لن يطالب بسداد القروض التي قدمها للنادي، والمقدرة بنحو ملياري دولار.

ويؤكد أبراموفيتش أنه ليس شخصية سياسية روسية رسمية، وأن صلاته بالزعماء الروس شخصية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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