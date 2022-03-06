قالت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، إنها تعتزم إنتاج طائرة مُسيّرة سعودية الصنع وإنشاء واحد من أكبر مصانع الذخيرة في العالم، وتوطين شتى قطاعات الدفاع.

ونقلت

قناة الإخبارية السعودية

، اليوم الأحد، عن الرئيس التنفيذي للشركة وليد أبو خالد، قوله إن السعودية تسعى إلى توطين أكثر من 50% من إنفاقها العسكري وتحويله إلى الشركات السعودية بحلول عام 2030.

يُذكر أن شركة "سامي" مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).

ووقّعت شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES)، أمس السبت، اتفاقية استراتيجية مع شركة عالمية لنقل المعرفة لتصنيع أنظمةحمولات الطائرات بدون طيار محلياً في السعودية.

جاء ذلك عقب إعلان شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة عن تأسيس شركة جديدة للطائرات بدون طيار في المملكة، تحمل اسم شركة الحلول الجوية (Aerial Solutions).

وتستهدف السعودية توطين مجال الصناعات العسكرية، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، ونقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الواعد، وتعظيم إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.