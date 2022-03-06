أعلنت شركة النفط العملاقة "شل"، الأحد، أنها سوف تستمر في شراء النفط الخام الروسي، رغم الحرب الروسية الأوكرانية، لأنها لا تملك بديلاً آخر.

ودافعت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً لها، عن قرارها في بيان، وصفت شراء الوقود الروسي بسعر مخفض بأنه قرار صعب.

وأوضحت أنها اشترت شحنة من النفط الروسي يوم الجمعة، لأنه "ليس لديها بديل آخر"، لافتة إلى أنها تحاول الحفاظ على إمدادات الوقود، ولا تملك بديلاً يمكنها من نقلها إلى أوروبا في الوقت المناسب.

وذكرت الشركة في بيانها، أنها "تشعر بالفزع من الحرب في أوكرانيا"، مؤكدة أن الوضع "معقد للغاية"، إذ يشكل النفط الروسي حوالي 8% من حجم إمدادات الشركة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الشركة: "بدون إمداد مستمر من النفط الخام للمصافي، لا يمكن لقطاع الطاقة ضمان استمرار توفير المنتجات الأساسية للناس في جميع أنحاء أوروبا".

وتابع: "لن تصل الشحنات من مصادر بديلة في الوقت المناسب، وسيؤدي ذلك إلى اضطرابات في المعروض بالسوق".

وأكدت الشركة أن أرباح النفط الروسي ستذهب إلى صندوق مخصص لمساعدة الناس في أوكرانيا.

وقد انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قرار الشركة، متسائلاً في تغريدة على تويتر: "ألا يمكنك أن تشم رائحة الدم الأوكراني في النفط الروسي؟"

وقد أعلنت شركة "شل" أنها ستنهي جميع مشاريعها المشتركة مع شركة الطاقة الروسية غازبروم، رداً على غزو أوكرانيا.