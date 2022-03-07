سياسة
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صحيفة أمريكية: روسيا تجند سوريين للقتال بأوكرانيا
كشف مسؤولون أمريكيون أن روسيا تبحث عن أساليب جديدة تتماشى مع مسار الحرب في أوكرانيا، وقررت تجنيد بعض المقاتلين السوريين الأجانب ذوي الخبرة الجيدة في حرب المدن، تحضيراً لنقلهم إلى أوكرانيا.
صحيفة أمريكية: روسيا تجند سوريين للقتال بأوكرانيا
قوات روسية في سوريا / AA
7 مارس 2022

قال مسؤولون أمريكيون إن روسيا جندت بعض المقاتلين السوريين الأجانب ذوي الخبرة الجيدة في حرب المدن، تحضيراً لنقلهم إلى أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الاثنين عن بعض كبار المسؤولين بالولايات المتحدة، لم تسمهم، أن إدارة موسكو تبحث عن أساليب جديدة تتماشى مع مسار الحرب في أوكرانيا.

وزعم 4 مسؤولين أمريكيين أن روسيا جمعت مقاتلين أجانب من سوريا بعد تزايد احتمال نشوب حروب مدن في أوكرانيا، بخاصة في العاصمة كييف.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا جمعت المقاتلين الأجانب ذوي الخبرة في حرب المدن بسوريا، وعرضت عليهم عقوداً برواتب معينة ولفترة محدودة.

وذكر المسؤولون الأمريكيون أن تفاصيل عدد المقاتلين السوريين الأجانب وموعد نقلهم إلى أوكرانيا لم يتضح بعد.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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