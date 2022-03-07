أفادت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري بأن وسائط الدفاع الجوي تصدّت "لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق" من دون الإشارة إلى الأضرار التي نجمت عن القصف.

ونشرت الوكالة لاحقاً عبر قناتها الرسمية على تلغرام صوراً تظهر "صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق"، وأكد مراسلو الوكالة في العاصمة أنهم سمعوا أصوات الانفجارات بوضوح.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها القوات الإسرائيلية غارات على مواقع في سوريا.

فخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن وتيرتها باتت متسارعة في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت خلال شهر فبراير/شباط وحده أربعة هجمات جوية إسرائيلية داخل سوريا، أسفر فيها هجوم شنته يوم 24 فبراير/شباط عن مقتل ثلاثة جنود من جيش النظام.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدِّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.