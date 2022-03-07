سياسة
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أوروبا تطالب بإدانة غزو روسيا لأوكرانيا.. عمران خان: باكستان ليست عبدة لكم
تعقيباً على مطالبة الاتحاد الأوروبي سلام أباد بإدانة التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا خاطب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مبعوثي الاتحاد الأوروبي بنبرة قاسية نادرة قائلاً: "باكستان ليست عبدة لكم".
أوروبا تطالب بإدانة غزو روسيا لأوكرانيا.. عمران خان: باكستان ليست عبدة لكم
عمران خان لأوروبا: باكستان ليست عبدة لكم / AA
7 مارس 2022

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأحد مخاطباً مبعوثي الاتحاد الأوروبي بنبرة قاسية نادرة: "باكستان ليست عبدة لكم"، في إشارة إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي إسلام أباد بإدانة التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيس الوزراء الباكستاني أمام تجمع في منطقة فيهاري شمال شرقي إقليم "البنجاب" بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي.

وأوضح خان: "كتب سفراء الاتحاد الأوروبي رسالة تطالبنا بإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. أريد أن أسأل عما إذا كنتم قد وجهتم أي رسالة من هذا القبيل إلى الهند".

وأضاف: "هل نحن عبيدكم.. نفعل أي شيء تقولونه؟".

وتابع المسؤول الباكستاني قائلاً: "عندما انتهكت الهند القوانين الدولية في كشمير المحتلة هل قطع أحد منكم العلاقات مع الهند أو وقف التجارة؟".

وأكد أن "بلاده لن تدعم أي دولة في حالة حرب، إلا أنها ستدعم جهود استعادة السلام".

وأردف رئيس الوزراء الباكستاني: "ما الذي كسبناه من دعمنا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، بخلاف فقدان 80 ألفاً من الأرواح وخسارة 150 مليار دولار؟ هل اعترف الناتو بتضحياتنا؟ هل كتب سفراء الاتحاد الأوروبي يوماً رسالة يشيدون فيها بجهودنا في أفغانستان؟".

وقال: "في المقابل جرى إلقاء اللوم على باكستان في فشل الناتو في أفغانستان".

واختتم خان حديثه بالقول إن بلاده تتمتع بعلاقات ودية مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا"، لافتاً: "بما أننا محايدون ولسنا في أي معسكر فسنحاول التعاون مع هذه الدول لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وفي رسالة إلى وزارة الخارجية الباكستانية حث ما يقرب من 20 من سفراء الاتحاد الأوروبي في إسلام أباد الأخيرة على التصويت ضد روسيا في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا.

ومع ذلك ظلت باكستان على الحياد إلى جانب الصين والهند وعدة دول أخرى.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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