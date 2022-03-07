سياسة
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تزن 500 كيلو.. أوكرانيا تنشر صورة قنبلة "مروعة" ألقتها روسيا على مبنى سكني
نشر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا صورة لقنبلة روسية قال إنها تزن 500 كيلوغرام ووصفها بـ"المروعة"، وأشار إلى أن هذه القنبلة "ألقيت على مبنى سكني في تشيرنيهيف ولم تنفجر".
تزن 500 كيلو.. أوكرانيا تنشر صورة قنبلة "مروعة" ألقتها روسيا على مبنى سكني
وزير خارجية أوكرانيا نشر صورة قنبلة روسية تزن 500 كيلوغرام
7 مارس 2022

كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن روسيا ألقت خلال قصفها لمدينة تشيرنيهيف قنبلة "مروعة".

ونشر كوليبا صورة لقنبلة روسية قال إنها تزن 500 كيلوغرام ووصفها بـ"المروعة".

وقال كوليبا في منشور على تويتر: "سقطت هذه القنبلة الروسية المروعة التي تزن 500 كيلوغرام على مبنى سكني في تشيرنيهيف ولم تنفجر".

وأضاف أن "الكثير من القنابل المشابهة انفجرت، مما أسفر عن مقتل رجال ونساء وأطفال أبرياء".

وناشد الوزير الأوكراني العالم قائلاً: "ساعدونا في حماية شعبنا من البرابرة الروس، ساعدونا بفرض حظر جوي فوق أوكرانيا، زودونا بطائرات مقاتلة، افعلوا شيئاً".

ويذكر أن تشيرنيهيف الواقعة شمال أوكرانيا تتعرض لقصف روسي منذ أيام، ويوم الخميس الماضي قتل 47 شخصاً بغارات روسية على "حي سكني" بالمدينة.

وأصاب القصف مدرستين وأبنية سكنية، وفقاً لحاكم المنطقة فياتشيسلاف تشاوس.

وتقع تشيرنيهيف على بعد نحو 140 كيلومتراً شمال العاصمة كييف وسبق أن تعرضت لهجوم من القوات الروسية في 25 فبراير/شباط غداة بدء الغزو.

وتقع تشيرنيهيف على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى كييف ويعيش فيها نحو 280 ألف شخص، وهي واحدة من أقدم المدن في أوكرانيا وتشتهر بكنائسها الأرثوذكسية الكثيرة، وفقاً لفرانس برس.

من جهتها تقول روسيا إنها لا تستهدف المنشآت المدنية أو المناطق السكنية، في حين أعلنت أوكرانيا عن مقتل مئات المدنيين منذ بدء الغزو الروسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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