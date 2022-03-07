قالت النيابة العامة في الإمارات يوم 5 مارس/آذار الجاري إن الحبس والغرامة "عقوبة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في طريق عام"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وأوضحت النيابة أنه طبقاً للمادة "412" من المرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم أي ما يعادل تقريباً 2720 دولاراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل بطريق عام أو مكان مطروق".

كما ينص القانون على معاقبة "كل ذكر تنكر في زي امرأة أو دخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشدداً".

وحسب ما أكدته الوكالة "وام" فإن إعادة نشر هذه المعلومات يأتي في إطار "حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك لنشر ثقافة القانون كأسلوب حياة".

وكانت الإمارات أقرت تعديلاً جديداً على قانون التحرش الجنسي في ديسمبر/كانون الأول 2019، أثار اهتماماً بالغاً لدى المواطنين، فوضع الرَّجل على قدم المساواة مع المرأة بوصفه أيضاً ضحية محتملة لهذه الجريمة.