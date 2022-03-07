سياسة
3 دقيقة قراءة
مستشارو بايدن يناقشون زيارة محتملة إلى السعودية للحصول على مزيد من النفط
كشف تقرير نشره موقع "أكسيوس" أن مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن يناقشون هذه الفترة زيارة محتملة إلى السعودية هذا الربيع لترميم العلاقات المتوترة مؤخراً بين البلدين وإقناع المملكة بضخ المزيد من النفط.
مستشارو بايدن يناقشون زيارة محتملة إلى السعودية للحصول على مزيد من النفط
مستشارو الرئيس الأمريكي يدرسون زيارة محتملة إلى السعودية / AFP
7 مارس 2022

بينما يناقش مستشارو الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة محتملة إلى السعودية يلفت خبراء ومحللون نقلاً عن موقع "أكسيوس" أن في ذلك مؤشراً واضحاً على مدى خطورة أزمة الطاقة العالمية التي سببتها الحرب الروسية-الأوكرانية، ودفعت بالولايات المتحدة بالتالي إلى التفكير في زيارة المملكة وإقناعها بزيادة ضخ النفط.

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترات عديدة خلال الفترة الأخيرة على خلفية توجيه اتهامات إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قضايا تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

ولا تعد زيارة المملكة الزيارة الوحيدة التي أظهرت تحولاً في الموقف الأمريكي، إذ أعلنت وسائل إعلامية بوقت سابق توجه وفد من المسؤولين الكبار الأمريكيين إلى فنزويلا السبت للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، استجابة لمقترح بعض الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن بأن يحل نفط فنزويلا محل النفط الروسي.

وكانت الولايات المتحدة قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا على خلفية إعادة انتخاب مادورو عام 2018.

ورجح "أكسيوس" أن يزور بايدن خلال الأشهر المقبلة اليابان وإسبانيا وألمانيا وربما إسرائيل.

وفي هذا السياق قال متحدث باسم البيت الأبيض في تصريح للموقع: "ليس لدينا أي سفر دولي نعلن عنه في هذا الوقت، والكثير من هذا هو تكهنات سابقة لأوانها".

وبالعودة إلى السعودية ذكر "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما زار السعودية أكثر من أسلافه بمعدل أربع رحلات خلال فترة ولايته، لكن العلاقات توترت بين البلدين لاحقاً بسبب الحروب في اليمن وسوريا فضلاً عن الخلافات حول كيفية التعامل مع إيران.

وجعل دونالد ترمب من بعد ذلك استعادة العلاقة أولوية، وتفاخر في عدة مناسبات بمبيعات الأسلحة للمملكة.

فيما وصف جو بايدن المملكة خلال حملته الانتخابية عام 2020 بـ"المنبوذة". وساد التوتر علاقته بخاصة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولكن دخول الحرب الروسية-الأوكرانية على الخط غير على ما يبدو في مجريات الأمور، كما يؤكد محللون ومراقبون.

وأدت العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية بما في ذلك فرض حظر على استيراد النفط الروسي إلى الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية وأدت إلى زيادة التضخم المحلي.

وبالتالي يريد مسؤولو بايدن توفير خيارات للرئيس بما في ذلك فرصة ترميم العلاقات مع السعوديين وإقناعهم بزيادة إنتاجهم النفطي.

ولا تزال المناقشات حول الزيارة المحتملة في مراحلها الأولى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us