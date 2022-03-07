كشفت وزارة الخارجية الأوكرانية أن ملايين الأشخاص زاروا موقع "الراغبين بالقتال" في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في منشور على تويتر إنه "خلال الـ24 ساعة الأولى زار نحو 13 مليون شخص موقع fightforua.org".

وذكرت أن هذا الموقع "مختص بالمواطنين الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى فيلق الدفاع الدولي لأوكرانيا والدفاع عن السلام والأمن في العالم".

ووفقاً لإحصائية عدد الزوار احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى وسجلت نحو 4 ملايين زائر، فيما جاءت الصين بالمرتبة الثانية مع مليونَي زائر.

وأشارت الإحصائية إلى مئات آلاف الزائرين للموقع من دول مثل فرنسا وكندا والهند وبريطانيا والبرازيل وألمانيا وتايلند.

وكانت أوكرانيا أعلنت قبل أيام عن تشكيل "فيلق دولي" للمتطوعين الأجانب الراغبين بالقتال ضد روسيا.

واستجاب عشرات للدعوة الأوكرانية رغم المخاطر الهائلة التي قد يتعرضون لها والأوضاع غير المستقرة.

وكانت أوكرانيا ألغت مؤقتاً إجراءات الحصول على التأشيرة للمتطوعين الأجانب الذين يرغبون في دخول البلاد والانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية.

وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا إن أي شخص مهتم بالمشاركة يجب أن يتصل بالبعثة الدبلوماسية الأوكرانية في بلده، مضيفاً: "هزمنا هتلر معاً وسوف نهزم بوتين أيضاً".