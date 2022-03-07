سياسة
2 دقيقة قراءة
أكثرهم أمريكيون.. ملايين يزورون موقعاً للراغبين بالقتال في أوكرانيا
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية في منشور على تويتر إنه "خلال الـ24 ساعة الأولى زار نحو 13 مليون شخص موقع fightforua.org" للراغبين بالقتال في أوكرانيا، غالبيتهم من الولايات المتحدة.
أكثرهم أمريكيون.. ملايين يزورون موقعاً للراغبين بالقتال في أوكرانيا
مقاتل أجنبي أثناء توجهه إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا / AA
7 مارس 2022

كشفت وزارة الخارجية الأوكرانية أن ملايين الأشخاص زاروا موقع "الراغبين بالقتال" في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في منشور على تويتر إنه "خلال الـ24 ساعة الأولى زار نحو 13 مليون شخص موقع fightforua.org".

وذكرت أن هذا الموقع "مختص بالمواطنين الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى فيلق الدفاع الدولي لأوكرانيا والدفاع عن السلام والأمن في العالم".

ووفقاً لإحصائية عدد الزوار احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى وسجلت نحو 4 ملايين زائر، فيما جاءت الصين بالمرتبة الثانية مع مليونَي زائر.

وأشارت الإحصائية إلى مئات آلاف الزائرين للموقع من دول مثل فرنسا وكندا والهند وبريطانيا والبرازيل وألمانيا وتايلند.

وكانت أوكرانيا أعلنت قبل أيام عن تشكيل "فيلق دولي" للمتطوعين الأجانب الراغبين بالقتال ضد روسيا.

واستجاب عشرات للدعوة الأوكرانية رغم المخاطر الهائلة التي قد يتعرضون لها والأوضاع غير المستقرة.

وكانت أوكرانيا ألغت مؤقتاً إجراءات الحصول على التأشيرة للمتطوعين الأجانب الذين يرغبون في دخول البلاد والانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية.

وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا إن أي شخص مهتم بالمشاركة يجب أن يتصل بالبعثة الدبلوماسية الأوكرانية في بلده، مضيفاً: "هزمنا هتلر معاً وسوف نهزم بوتين أيضاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us