سياسة
3 دقيقة قراءة
من أوكرانيا بعد سوريا.. طفل سوري يصل إلى سلوفاكيا بلا مرافق
في رحلة شاقة بلغت 1500 كيلومتر واستغرقت أربعة أيام وصل الطفل السوري حسن الخلف البالغ من العمر 11 عاماً، وحيداً من دون مرافق، إلى الحدود السلوفاكية قادماً من مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا حيث ترك أسرته.
من أوكرانيا بعد سوريا.. طفل سوري يصل إلى سلوفاكيا بلا مرافق
من أوكرانيا بعد سوريا.. "البطل السوري" يفر وحده في رحلة جنونية / Others
7 مارس 2022

فوجئت السلطات السلوفاكية عندما استقبلت على الحدود مع أوكرانيا الطفل السوري حسن الخلف وهو يحمل فقط كيساً بلاستيكياً وجواز سفر، من دون أي مرافق، قادماً من مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا قرب المحطة النووية الأكبر في أوروبا التي احتلتها القوات الروسية الجمعة الماضية، في رحلة بلغت 1500 كيلومتر واستغرقت أربعة أيام.

ووصفه ضباط الشرطة بأنه "بطل"، مؤكدين أنه "لم يذرف الدموع" عند الوصول بعد نهاية مسيرته الشاقة. وجرى إيداع الطفل بعد ذلك مركزاً خاصاً بالأطفال الأيتام.

ونشرت لاحقاً الشرطة السلوفاكية تدوينة على صفحتها على فيسبوك قالت فيها إنه "بفضل الرقم الموجود على يده وقطعة من الورق في جواز سفره تمكنوا من الاتصال بأحبائه الذين جاؤوا من أجله فيما بعد، وانتهت القصة بشكل جيد".

وأفادت مصادر بأن شقيق الطفل زكريا الذي كان يقيم آنذاك في سلوفاكيا هو من استلمه من السلطات السلوفاكية.

إذ لم يكن الطفل حسن هو أول إخوته الذين فروا من المدينة، بل سبقه في ذلك ثلاثة من إخوته يبلغون من العمر 17 و16 و14 عاماً.

وحسب ما صرح به زكريا (شقيق حسن) لموقع الحرة "لم تكن السلطات تسمح بعبور الأطفال حتى سن 11 عاماً من دون مرافق بالغ، وهو ما جعل حسن لا يغادر مع إخوتي".

وكان يتعين على الأم حينها التي كانت وصلت مع أسرتها قبل 9 سنوات إلى أوكرانيا هربا ًمن الحرب في سوريا وبقي زوجها لرعاية والديه في سوريا، أن تترك حسن يفر وحده من دون أن ترافقه، إذ كانت مضطرة للاعتناء بجدة حسن البالغة من العمر 84 عاماً التي لا تستطيع التحرك، وتقول الأم تعليقاً على ذلك: "عندما تكون الأوقات صعبة عليك اتخاذ قرارات صعبة".

كما لم يكن بإمكان زكريا في الوقت ذاته أن يستقبل شقيقه الصغير على الحدود، موضحاً: "لأنني كنت مضطراً إلى العمل في ذلك الوقت لتوفير لقمة العيش لإخوتي، ولم أكن أعلم في أي وقت بالضبط سيصل، الرحلة استغرقت أربعة أيام".

وأضاف: "بفضل قطار الإنقاذ الأوكراني تمكن أخي حسن من الوصول إلى مدينة لفيف. وهناك وضعه متطوعون لطيفون في قطار لفيف-أوزهورود بناء على طلبه. ومرة أخرى، وبفضل التعاطف الإنساني وعمل شاق، اصطحبه المتطوعون الأوكرانيون والسلوفاكيون إلى الحدود".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us