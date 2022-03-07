سياسة
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حملتا عتاداً عسكرياً.. إسرائيل تعترض مُسيرتين قادمتين من إيران إلى غزة
كشف مؤخراً مسؤولون بالجيش الإسرائيلي تفاصيل حادثة اعتراض سلاح الجور الإسرائيلي طائرتين من دون طيار جرى إطلاقهما من إيران باتجاه قطاع غزة وعلى متنهما عتاد عسكري.
حملتا عتاداً عسكرياً.. إسرائيل تعترض مُسيرتين قادمتين من إيران إلى غزة
مسيرة إيرانية - صورة تعبيرية / AA
7 مارس 2022

أعطت السلطات الإسرائيلية في النهاية الضوء الأخضر للكشف عن المعلومات المتعلقة بحادثة اعتراض سلاح الجو الإسرائيلي قبل عام مُسيرتين قادمتين من إيران في اتجاه غزة ومحملتين بعتاد عسكري.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن "عمليات اعتراض الطائرات من دون طيار نفذت في سماء المنطقة بالتنسيق مع دول الجوار، وبالتالي منع التسلل إلى إسرائيل. وكانت الطائرات من دون طيار تراقب أنظمة التحكم والكشف أثناء تحليقها".

وحسب ما أشار إليه مسؤولون إسرائيليون فإن الطائرات من دون طيار التي جرى إطلاقها كانت تهدف إلى تمهيد طريق جديد غير متوقع، ويبدو أن رحلتها قد جرى اختبارها سابقاً، كما أن عدد المسدسات التي كانت تحملها كان قليلاً.

وتشير معلومات الجيش الإسرائيلي إلى أن الطائرات الإيرانية المسيرة قد حلقت على ارتفاع منخفض لفترة طويلة، وذلك بهدف الوصول إلى القطاع وإلقاء المعدات التي كانت تحملها هناك، ثم كان من المفترض أن تعود إلى إيران قبل أن تعترضها الطائرات المقاتلة الإسرائيلية لتوقفها بشكل نهائي.

ويرى على الصعيد ذاته مراقبون ومحللون أن نشر معلومات حادثة وقعت قبل عام، ليس مجرد مصادفة، وربما تكون خلفية ذلك التوقيع الوشيك الذي تعتزم تنفيذه على إيران والقوى الدولية لتجديد الاتفاق النووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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