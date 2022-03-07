سياسة
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الاتحاد الدولي للجودو يقرر عزل بوتين من جميع مناصبه
قرر الاتحاد الدولي للجودو عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورجل أعمال روسيا من جميع مناصبهما في الاتحاد عقب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا.
الاتحاد الدولي للجودو يقرر عزل بوتين من جميع مناصبه
بوتين سيفقد مناصبه في الاتحاد الدولي للجودو / AFP
7 مارس 2022

قال الاتحاد الدولي للجودو إنه عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورجل أعمال روسيا من جميع مناصبهما في الاتحاد عقب الغزو الروسي لأراضي الجارة أوكرانيا.

ويأتي هذا القرار الذي أعلن من خلال بيان مقتضب عقب قرار الاتحاد بوقف رئيسه الشرفي بوتين حامل الحزام الأسود، الذي سبق له أن شارك في تأليف كتاب يحمل عنوان "الجودو: التاريخ والنظرية والممارسة".

وقال بيان الاتحاد الدولي للجودو: "يعلن الاتحاد الدولي للجودو أن السيد فلاديمير بوتين والسيد أركادي روتنبرج عزلا من جميع مناصبهما في الاتحاد الدولي للجودو".

ورجل الأعمال الثري روتنبرج عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو ومسؤول عن التطوير منذ 2013.

ولم يتطرق الاتحاد الدولي إلى الغزو الروسي لأوكرانيا لكنه قال في 27 فبرير/شباط الماضي إنه وقف بوتين عن الرئاسة الشرفية له "في ظل الصراع العسكري المستمر في أوكرانيا".

وألغى الاتحاد أيضاً في وقت سابق بطولة في روسيا كان من المقرر إقامتها في مدينة كازان بين 20 و22 مايو/أيار المقبل.

وفي بداية مارس/آذار الجاري أيضاً أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو تجريد بوتين من الحزام الأسود الشرفي الحاصل عليه في اللعبة في 2013 كما جرد الاتحاد الدولي للسباحة بوتين من وسام الشرف الذي منحه له في 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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