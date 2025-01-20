وقال الرئيس الجمهوري المنتخب أمام آلاف من مؤيديه الذين تجمعوا في قاعة كابيتال وان أرينا للرياضة والحفلات بالعاصمة واشنطن: "لقد انتصرنا!"، مضيفاً: "نحن نحب الانتصار، أليس كذلك؟".

وقبل أن يتسلم منصبه، الاثنين، وعد الملياردير البالغ 78 عاماً بموجة من المراسيم في أول يوم له في منصبه، مع التركيز خصوصاً على مكافحة الهجرة غير النظامية، وهي أحد المحاور الرئيسية لحملته الانتخابية.

وكان الرئيس المنتخب وصل إلى واشنطن السبت عشية تنصيبه، الاثنين، برفقة زوجته ميلانيا وأفراد آخرين من عائلته، وقال ترمب الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة إنه لا عدد دقيق في ذهنه لكنه يتوقع أن يوقع عدداً "قياسياً" من المراسيم اعتباراً من بعد ظُهر الاثنين.

وقال ترمب أيضاً إنه سيصدر تعليمات للجيش لبدء بناء درع دفاع صاروخي تسمى "القبة الحديدية" بمجرد تنصيبه رئيساً، مضيفاً أنها ستُصنع في الولايات المتحدة.

وفي تمام الظهر بتوقيت واشنطن (17,00 ت غ) يبدأ ترمب عهده الجديد خلفاً للديمقراطي جو بايدن، ليكون في 78 من العمر أكبر رئيس أمريكي سناً يدخل إلى البيت الأبيض.

وسيقسم ترمب على كتاب مقدس ورثه من والدته على "حماية الدستور"، في مراسم تجري داخل قبة الكابيتول، الموقع نفسه الذي اجتاحه أنصاره في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 محاولين منع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن في الانتخابات.

ويجري الحفل عادة في الخارج، لكن المراسم ستخالف البروتوكول هذه السنة، وستُنقل إلى داخل المبنى بسبب موجة البرد التي تجتاح البلاد.

حشود للاحتفال

واحتشد آلاف من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب في قاعة كابيتال وان أرينا بالعاصمة واشنطن، الأحد، للاحتفال بفوزه في الانتخابات، وذلك قبيل عودته إلى السلطة في اليوم التالي.

ورقص الحاضرون في التجمع على أنغام عرض موسيقي خلال انتظارهم وصول ترمب لتجمع النصر "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" بقاعة الألعاب الرياضية المقرر أن تستضيف بعضاً من احتفالات التنصيب اليوم الاثنين.

ويمثل الحدث أول خطاب رئيسي لترمب في واشنطن منذ خطابه في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 الذي سبق اقتحام بعض أنصاره مبنى الكونغرس.

وقال ستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري ترمب، للحضور وسط الهتاف إن الرئيس المنتخب سيصدر أمراً تنفيذياً الاثنين "ينهي غزو الحدود ويعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم ويعيد (إلينا) أمريكا"، وفق تعبيره.

وقبل انطلاق الحفل، انتظر مؤيدو ترمب، الذين ارتدى عديد منهم السترات الحمراء المميزة لحملته وقبعات "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" أمام عدة أبنية بوسط واشنطن. وهتف بعضهم: "أمريكا.. أمريكا".

وأغلقت السلطات مساحات كبيرة من المدينة حول مبنى الكونغرس والبيت الأبيض بأسوار فولاذية منذ الأسبوع الماضي، وانتشرت الشرطة بكثافة في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المتوقع أن تقدم كلمة ترمب في الحفل وخطاب التنصيب اليوم الاثنين لمحة عن النهج الذي يعتزم تبنّيه في الأيام الأولى من ولايته الثانية.

ومن المقرر أن يتحدث في الحفل أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، الذي أصبح من المقربين لترمب منذ أن أنفق أكثر من 250 مليون دولار على حملته الانتخابية، إلى جانب جيه دي فانس نائب الرئيس المنتخب.