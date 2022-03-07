أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين أنه سيلتقي نظيريه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديميترو كوليبا يوم الخميس القادم 10 مارس/آذار الجاري خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لمراسلي قناة TRT ووكالة الأناضول، قيّم خلاله آخر التطورات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وأوضح جاوش أوغلو أنه والرئيس رجب طيب أردوغان، يبذلان مساعٍ دبلوماسية كبيرة من أجل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتحقيق سلام دائم بينهما.

وتابع قائلاً: "وزير الخارجية الروسي لافروف أبدى استعداده للمشاركة في هذا اللقاء، وكذلك وزير الخارجية الأوكراني أكد مشاركته، وكلا الوزيرين طلبا حضوري في اللقاء ليكون اجتماعاً ثلاثياً".

وأعرب الوزير التركي عن أمله في أن يكون الاجتماع الثلاثي المرتقب، بداية مرحلة جديدة ونقطة انطلاق نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.