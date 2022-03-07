سياسة
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كيف أثّر عامان من الوباء في انعدام المساواة والصحة النفسية للنساء؟
حذّرت عدة دراسات من استمرار الوضع الحالي، إذ أثّر عامان من الجائحة في الصحة النفسية لكثير من النساء حول العالم، بطريقة سلبية.
كيف أثّر عامان من الوباء في انعدام المساواة والصحة النفسية للنساء؟
"عدم اليقين الاقتصادي وإغلاق المدارس والعبء الذهني بسبب الواجبات المنزلية، أحدثت بيئة مؤاتية للنزاعات داخل الأسرة". / AP
7 مارس 2022

أدّى عامان من جائحة كوفيد-19 إلى تدهور ظروف عيش النساء في جميع أنحاء العالم، من تصاعد العنف الجنسي وصعوبة عودتهن إلى العمل وتراجع الصحة النفسية.

وفي يوم المرأة العالمي أثارت عدة دراسات محاذير من استمرار الوضع.

العنف والإجهاد

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 نشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دراسة شملت 16.154 امرأة في 13 بلداً متوسط الدخل، من بينها كولومبيا وأوكرانيا والمغرب، قال إن نحو 45 بالمئة منهن كن ضحايا عنف أو يعرفن امرأة كانت كذلك منذ بداية الجائحة.

وأوضحت لين ماري ساردينيا وأفني أمين، وهما باحثتان في منظمة الصحة العالمية، أن "عدم اليقين الاقتصادي وإغلاق المدارس والعبء الذهني بسبب الواجبات المنزلية، أحدثت بيئة مؤاتية للنزاعات داخل الأسرة".

من جانبها أوضحت مورييل سالمونا، وهي طبيبة نفسية متخصصة في دراسة اضطرابات ما بعد الصدمة، أن "الانتقام الإباحي، أي نشر صور أو فيديوهات جنسية عبر الشبكات الاجتماعية، والخطر المتعلق بجرائم الاعتداء على الأطفال، ازدادا بطريقة مقلقة جدّاً".

وكشفت دراسة الأمم المتحدة أن 2 من كل 5 نساء شعرتا بتأثير سلبي للوباء على صحتهما العقلية، جراء العبء الذهني الناجم عن أداء الواجبات المنزلية "المرتبط بارتفاع خطر الإجهاد والاكتئاب لدى النساء مقارنة بالرجال"، حسب لين ماري ساردينيا وأفني أمين.

وهو عبء ذهني يعززه العمل من بُعد وبقاء الأطفال في المنزل والقيود المفروضة على الخروج.

العمل من بُعد

أشارت لين ماري ساردينيا وأفني أمين إلى تعارض العمل من بُعد والواجبات المنزلية، لعدم مرونة أصحاب العمل.

وأكدت الباحثتان أن "عدداً أكبر من النساء أُجبرَ على الاستقالة لأنهن لم يتحملن الضغط المزدوج لمهنتهن والعبء الذهني الذي يفرضه المنزل".

وتُظهِر دراسة عن تحركات النساء في أثناء الجائحة أنهن أمضين وقتاً في أداء الواجبات المنزلية أكثر مما أمضينَه في وظائفهن، مقارنة بالرجال وبما كانت عليه الحال قبل الوباء، وتكشف هذه الدراسات أن "التفاوتات اتسعت وتراجعنا عشرين عاماً إلى الوراء"، وفق تيلوس.

وقالت سالمونا: "يمكننا التحدث عن جهد حقيقي للجمعيات والسلطات العامة، لتكون أكثر استجابة وفاعلية في مواجهة العنف المنزلي" منذ الجائحة.

بالنسبة إلى الباحثتين، أظهرت الأزمة الصحية عواقب تَشارُك غير عادل في الواجبات المنزلية مع عواقب وخيمة على الصحة النفسية للمرأة.

وأضافتا أن "الوباء أتاح الفرصة لتخيل مستقبل مختلف وأكثر إنصافاً للنساء، لا سيما من يواجهن أكبر قدر من الإقصاء أو التهميش".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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