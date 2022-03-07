قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تطالب أوكرانيا بوقف العمليات العسكرية وتعديل دستورها لتكريس الحياد والاعتراف بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية، وكذا الاعتراف بجمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.

وأضاف بيسكوف لرويترز أن أوكرانيا على علم بالشروط، "وقيل لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة".

وحول مسألة الوضع المحايد لأوكرانيا قال بيسكوف: "يجب إجراء تعديلات على الدستور ترفض بموجبها أوكرانيا أي سعي للانضمام إلى أي تكتل، وهذا ممكن فقط من خلال إجراء تعديلات دستورية".

وأصرّ المتحدث باسم الكرملين على أن روسيا لا تسعى لطرح أي مطالب إقليمية أخرى بشأن أوكرانيا.

وقال: "نحن بالفعل بصدد إتمام عملية نزع السلاح في أوكرانيا، سننجزها، لكن الأمر الأهمّ هو أن توقف أوكرانيا عملياتها العسكرية. يجب أن يوقفوها، وبعد ذلك لن يطلق أحد النار".

وأضاف بيسكوف لرويترز: "عليهم إجراء تعديلات على دستورهم ترفض أوكرانيا بموجبها أي مسعىً للانضمام إلى أي كتلة". وأوضح: "تحدثنا أيضاً عن الكيفية الواجب أن يدركوا بها أن شبه جزيرة القرم أرض روسية، وأنهم بحاجة إلى الاعتراف بأن دونيتسك ولوغانسك دولتان مستقلتان. هذا كل شيء. سيتوقف (الهجوم الروسي) في لحظة".