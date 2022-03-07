سياسة
2 دقيقة قراءة
"نجونا بأعجوبة".. الوكالة الذرية تأمل بردّ على طلبها التوجه إلى أوكرانيا
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اقترح أن يزور أوكرانيا لوضع إطار لضمان سلامة المواقع النووية في أثناء النزاع، أنه يتوقع رداً قريباً على طلبه، داعياً إلى "عدم تضييع الوقت".
"نجونا بأعجوبة".. الوكالة الذرية تأمل بردّ على طلبها التوجه إلى أوكرانيا
غروسي: آمل أن تنجح مشاوراتي في الساعات المقبلة، ويجب عدم تضييع الوقت / Reuters
7 مارس 2022

أعلن المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اقترح أن يزور أوكرانيا لوضع إطار لضمان سلامة المواقع النووية في أثناء النزاع، أنه يتوقع رداً قريباً على طلبه، داعياً إلى "عدم تضييع الوقت".

وقال رافاييل غروسي للصحافيين الاثنين، في اليوم الأول من اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "آمل أن تنجح مشاوراتي في الساعات المقبلة"، مضيفاً: "يجب عدم تضييع الوقت".

وكان غروسي أبدى استعداده الجمعة للذهاب إلى تشرنوبل التي شهدت حادثة نووية كبيرة عام 1986، وهي أول منشأة نووية أوكرانية يستولي عليها الجيش الروسي في 24 فبراير/شباط.

وتابع: "سمعنا أن الاتحاد الروسي يفضّل أن يجري اللقاء في مكان آخر"، مشيراً إلى أن المكان والتفاصيل الأخرى لا تزال قيد البحث.

وشدّد على أن تنظيم ذلك "سيكون معقّداً جداً" لكن "يجب أن نفعل ذلك (...)، يجب أن نتفق على إطار مشترك واضح" لمنع وقوع حادثة نووية.

وشدّد على ضرورة اتخاذ "إجراءات ملموسة لتسهيل نقل المعدّات" الأساسية لصيانة محطات الطاقة. ولم يستبعد احتمال إرسال "مراقبين ومدققين" إلى المكان.

وتملك أوكرانيا 15 مفاعلًا في أربعة مصانع عاملة، فضلًا عن عديد من مستودعات النفايات النووية.

وسيطرت القوات الروسية الجمعة على محطة زابوروجيا النووية للطاقة، وهي الكبرى في أوروبا، بعد قتال مع القوات الأوكرانية أدّى إلى اندلاع حريق، الأمر الذي أدّى إلى تدمير مختبَر علمي.

وقال غروسي: "لقد نجونا بأعجوبة من وقوع" حادثة نووية، مضيفاً: "لا يجوز أبداً أن يتكرّر مثل هذا الوضع".

وأوضح أن العمليات تجري بطريقة "آمنة" حتى الآن، لكن "إلى متى؟".

ورُصدت مشكلات في محطة تشرنوبل حيث لا يمكن تأمين الاتصال حالياً إلا عبر البريد الإلكتروني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us