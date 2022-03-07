أعلن المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اقترح أن يزور أوكرانيا لوضع إطار لضمان سلامة المواقع النووية في أثناء النزاع، أنه يتوقع رداً قريباً على طلبه، داعياً إلى "عدم تضييع الوقت".

وقال رافاييل غروسي للصحافيين الاثنين، في اليوم الأول من اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "آمل أن تنجح مشاوراتي في الساعات المقبلة"، مضيفاً: "يجب عدم تضييع الوقت".

وكان غروسي أبدى استعداده الجمعة للذهاب إلى تشرنوبل التي شهدت حادثة نووية كبيرة عام 1986، وهي أول منشأة نووية أوكرانية يستولي عليها الجيش الروسي في 24 فبراير/شباط.

وتابع: "سمعنا أن الاتحاد الروسي يفضّل أن يجري اللقاء في مكان آخر"، مشيراً إلى أن المكان والتفاصيل الأخرى لا تزال قيد البحث.

وشدّد على أن تنظيم ذلك "سيكون معقّداً جداً" لكن "يجب أن نفعل ذلك (...)، يجب أن نتفق على إطار مشترك واضح" لمنع وقوع حادثة نووية.

وشدّد على ضرورة اتخاذ "إجراءات ملموسة لتسهيل نقل المعدّات" الأساسية لصيانة محطات الطاقة. ولم يستبعد احتمال إرسال "مراقبين ومدققين" إلى المكان.

وتملك أوكرانيا 15 مفاعلًا في أربعة مصانع عاملة، فضلًا عن عديد من مستودعات النفايات النووية.

وسيطرت القوات الروسية الجمعة على محطة زابوروجيا النووية للطاقة، وهي الكبرى في أوروبا، بعد قتال مع القوات الأوكرانية أدّى إلى اندلاع حريق، الأمر الذي أدّى إلى تدمير مختبَر علمي.

وقال غروسي: "لقد نجونا بأعجوبة من وقوع" حادثة نووية، مضيفاً: "لا يجوز أبداً أن يتكرّر مثل هذا الوضع".

وأوضح أن العمليات تجري بطريقة "آمنة" حتى الآن، لكن "إلى متى؟".

ورُصدت مشكلات في محطة تشرنوبل حيث لا يمكن تأمين الاتصال حالياً إلا عبر البريد الإلكتروني.