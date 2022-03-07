أعلن مركز الوقاية من الإشعاع في العراق الاثنين، رفع حالة التأهب وتفعيل منظومات الإنذار المبكر الخاصة برصد الإشعاعات، تحسُّباً لأي طارئ نووي قد ينتج عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال مدير المركز صباح الحسيني في بيان: "رُفعَت حالة التأهب لقدرات الكشف الإشعاعي وتشغيل منظومات الإنذار المبكر بشكل مستمرّ، والمراقبة المستمرة لأي تغييرات يؤشَّر إليها في قيم معدلات الجرع الإشعاعية، الواردة من المنظومات الفرعية في المحافظات".

وأضاف: "مع اندلاع النزاعات العسكرية في أوكرانيا، ونتيجة للقلق الدولي المتزايد من احتمالية تعرُّض المنشآت النووية الأوكرانية لأي أضرار نتيجة العمليات العسكرية، يتخذ المركز وأذرعه التنفيذية في جميع المحافظات، الإجراءات المناسبة لمواجهة الأحداث".

وقال إنه "بناءً على بيانات الرصد الإشعاعي لمنظومات الإنذار المبكر المنتشرة في محافظات العراق كافة، فلا مؤشر إلى تلوث إشعاعي في الأجواء العراقية، ومعدلات الخلفية الإشعاعية ضمن الحدود الطبيعية".

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.