سياسة
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مفاوضات موسكو-كييف.. إيجابية لأوكرانيا وغير مرضية لروسيا
في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية، أعلن الأوكرانيون تحقيق "بعض النتائج الإيجابية" حول الممرات الإنسانية، فيما رأى الروس أنها لم تكن "بمستوى التطلعات"، وأُعلنَ عن جولة رابعة قريبة.
مفاوضات موسكو-كييف.. إيجابية لأوكرانيا وغير مرضية لروسيا
نهاية الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية في بيلاروسيا، والإعلان عن جولة رابعة قريباً جداً.  / Others
7 مارس 2022

في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية مساء الاثنين، أعلن الأوكرانيون تحقيق "بعض النتائج الإيجابية" حول الممرات الإنسانية، فيما رأى الروس أنها لم تكن "بمستوى التطلعات".

وقال العضو في الوفد الأوكراني مستشار الرئاسة ميخايلو بودولياك: "حصلنا على بعض النتائج الإيجابية بشأن لوجستية الممرات الإنسانية"، مضيفاً: "ستُدخَل تغييرات، وسنقدم مساعدة أكثر فاعلية لمن يعانون عدوان الاتحاد الروسي".

وأشار إلى أنه بخصوص المسائل الجوهرية، ولا سيما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار، "ستتواصل مناقشات مكثفة"، غير أنه "لا نتائج يمكن أن تحسن الوضع" حتى اليوم، حسب قوله.

من جانبه أعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير مدينسكي أن الجولة الثالثة التي جرت على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا، لم تكن "بمستوى تطلعات" موسكو.

وقال مدينسكي: "نأمل أن نتمكن في المرة المقبلة من تحقيق تقدّم أكبر"، وفق تصريحات لقناة روسية رسمية.

على الجانب الآخَر قال مفاوض روسي في وقت لاحق الاثنين، إن روسيا تتوقع إجراء جولة أخرى من المحادثات مع أوكرانيا في المستقبل القريب جدّاً.

وقال المفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي: "الجولة التالية، وهي الرابعة، ستكون في بيلاروسيا في المستقبل القريب جدّاً. لن أسمي موعداً بالتحديد الآن، سيُحدَّد ربما غداً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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