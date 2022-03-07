سياسة
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كم قيمة أضرار البنية التحتية في أوكرانيا بعد نحو أسبوعين من هجوم روسيا؟
قال وزير البنية التحتية في أوكرانيا أوليكسندر كوبراكوف، الاثنين، إن بلاده تعرّضت لأضرار في البنية التحتية تُقدّر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار منذ بدء الهجوم الروسي.
كم قيمة أضرار البنية التحتية في أوكرانيا بعد نحو أسبوعين من هجوم روسيا؟
وزير البنية التحتية في أوكرانيا يُقدّر قيمة أضرار البنية التحتية بنحو 10 مليارات دولار / Reuters
7 مارس 2022

قال وزير البنية التحتية في أوكرانيا أوليكسندر كوبراكوف، اليوم الاثنين، إن بلاده تعرّضت لأضرار في البنية التحتية تُقدّر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار منذ بدء الهجوم الروسي.

وأضاف في تصريحات بثها التليفزيون أن "معظم المباني (المتضررة) ستُصلح في غضون عام، أما المتضررة بشدة ففي غضون عامين".

وقال كوبراكوف إن 40 ألفاً أُجلوا من مدينة خاركيف بشرق البلاد يوم الأحد، فيما ناشدت أوكرانيا روسيا السماح للمدنيين بمغادرة مدن أخرى.

وقال فاديم دينيسنكو، المسؤول بوزارة الداخلية، إن أربعة آلاف مدني ما زالوا بحاجة إلى إجلائهم من ضواحي العاصمة كييف.

وأضاف دينيسنكو أن "روسيا تبذل كل ما في وسعها لمنع الممرات (الإنسانية)".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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