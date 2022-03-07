قال وزير البنية التحتية في أوكرانيا أوليكسندر كوبراكوف، اليوم الاثنين، إن بلاده تعرّضت لأضرار في البنية التحتية تُقدّر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار منذ بدء الهجوم الروسي.

وأضاف في تصريحات بثها التليفزيون أن "معظم المباني (المتضررة) ستُصلح في غضون عام، أما المتضررة بشدة ففي غضون عامين".

وقال كوبراكوف إن 40 ألفاً أُجلوا من مدينة خاركيف بشرق البلاد يوم الأحد، فيما ناشدت أوكرانيا روسيا السماح للمدنيين بمغادرة مدن أخرى.

وقال فاديم دينيسنكو، المسؤول بوزارة الداخلية، إن أربعة آلاف مدني ما زالوا بحاجة إلى إجلائهم من ضواحي العاصمة كييف.

وأضاف دينيسنكو أن "روسيا تبذل كل ما في وسعها لمنع الممرات (الإنسانية)".