أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا أن بلاده سوف ستنفذ وقفاً لإطلاق النار في أوكرانيا بحلول الساعة 10:00 صباح الثلاثاء بتوقيت موسكو وستفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين من كييف و تشرنيغوف وسومي وماريوبول.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة التي عقدت حول الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، وامتدت حتى فجر الثلاثاء.

وقال السفير الروسي في ختام الجلسة لأعضاء مجلس الأمن: "أريد إبلاغكم بأنني تلقيت تواً بياناً طارئاً من مقر التنسيق المشترك للحالة الإنسانية في أوكرانيا...

لن أقرأه بالكامل عليكم... لكن ما تلقيته يشير إلى حقيقة أن الجانب الروسي يقترح مرة أخرى غدا 8 مارس/آذار الساعة الـ10 صباحاً بتوقيت موسكو تنفيذ وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين في كييف وتشرنيغوف وسومي وخاركوف وماريوبول".

وأضاف: "أريد أن أقول أيضاً إن هذه المقترحات لا تحتوي على شرط إرسال المواطنين الأوكرانيين الذين جرى إجلاؤهم إلى أراضي الاتحاد الروسي".

وتابع: "ستكون عمليات إخلاء في اتجاه المدن الأوكرانية غربي كييف، وفي النهاية سيختار السكان أنفسهم الوجهة التي يريدونها".

وزاد: "دعونا نرى ما الإجابة التي ستقدمها لنا السلطات الأوكرانية لهذا الاقتراح".

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

تضرر مركز أبحاث نووية في خاركيف

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين أنّها تلقّت تقارير تفيد بأنّ قصفاً بقذائف المدفعية ألحق ضرراً بمركز للأبحاث النووية في خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا التي تحاصرها القوات الروسية، مطمئنة إلى أنّ القصف لم يؤدِّ إلى "عواقب إشعاعية".

وقالت الهيئة التابعة للأمم المتحدة ومقرّها فيينا إنّ السلطات الأوكرانية أبلغتها بتعرّض المنشأة النووية في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا لقصف مدفعي يوم الأحد من دون أن تسجّل أي زيادة بمستويات الإشعاعات في الموقع.

ومعهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا هو معهد أبحاث ينتج مواد مشعّة لتطبيقات طبية وصناعية.

وطمأنت الوكالة إلى أن "مخزون الموقع من المواد المشعّة منخفض للغاية"، مؤكّدة أنّ "الضرر (..) المبلّغ عنه لن تكون له أي عواقب إشعاعية".

ومنذ أيام تتعرّض خاركيف لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من القوات الروسية التي تحاول زيادة الضغط على أوكرانيا للاستسلام.

ومنذ الجمعة يحتلّ الجيش الروسي محطة زابوروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا التي اندلع فيها حريق قالت كييف إنه نجم عن قصف مدفعي روسي، وهو ما تنفيه موسكو.

وفي هذه المحطة يعمل اثنان فقط من مفاعلاتها النووية الستّة.

بوتين ينشر 100% قواته

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينشر الآن في أوكرانيا ما يقرب من 100% من القوات البالغ قوامها أكثر من 150 ألف جندي كان قد حشدها مسبقاً خارج البلاد قبل الغزو.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "هذا هو أقرب تقدير لدينا الآن".

كما قال إن البنتاجون أمر في مطلع الأسبوع بإرسال 500 جندي إضافي إلى أوروبا، مما يرفع العدد الإجمالي للقوات الأمريكية هناك إلى نحو 100 ألف، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للحيلولة دون امتداد الحرب إلى دول حلف شمال الأطلسي.