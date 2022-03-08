سياسة
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شاهد | زيلينسكي: لا أختبئ ولا أخاف أحداً ولا أزال في كييف
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول في مقطع فيديو خاطب فيه الشعب إنه لا يزال في العاصمة كييف "غير مختبئ ولا يخاف أي أحد". كما أوضح أن بلاده تتصدى للجيش الروسي لليوم الـ12، مضيفاً: "كل القوات الأوكرانية موجودة في المكان اللازم".
شاهد | زيلينسكي: لا أختبئ ولا أخاف أحداً ولا أزال في كييف
زيلينسكي يخاطب الشعب الأوكراني من القصر الرئاسي فجر الثلاثاء  / Reuters
8 مارس 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يزال في العاصمة كييف غير مختبئ ولا يخاف أي أحد.

جاء ذلك في خطاب وجهه إلى الشعب الأوكراني من القصر الرئاسي فجر الثلاثاء في كلمة هي الأولى من نوعها من هذا المكان منذ بدء الهجوم العسكري الروسي في بلاده.

وأوضح أن بلاده تتصدى للجيش الروسي لليوم الـ12، مضيفاً: "كل القوات الأوكرانية موجودة في المكان اللازم، وأنا بدوري مع فريقي في كييف".

وأعرب عن شكره لكل "الأبطال" الذين يدافعون عن البلاد، مضيفاً: "نعلم أن الحقد الذي جلبه عدونا على مدننا لن يستمر، ولن يبقى له أي أثر مع زوال العدو".

وأردف بأن بلاده ستعيد بناء كل المدن المدمرة، بحيث ستصبح أجمل من أي مدينة روسية.

ولفت إلى أن روسيا أخلت بتعهدها فيما يخص "الممر الإنساني"، وأنها لم تفتح الطريق لعبور المدنيين سوى في نقطة واحدة من أجل السماح لوسائل الإعلام بتصوير ذلك.

وأكد في الختام أنه لا يزال في كييف، فقال: "لا أختبئ ولا أخاف من أحد".

وفجر 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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