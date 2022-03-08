سياسة
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"الخاطف 20".. واشنطن تنقل متهماً بأحداث 11 سبتمبر من غوانتانامو إلى الرياض
وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن محمد مانع أحمد القحطاني (46 عاماً) الخاطف المحتمل رقم 20 بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 نُقل إلى وطنه السعودية بعد أن قرر مجلس مراجعة في يونيو/حزيران أنه لم يعد يمثل تهديداً كبيراً للأمن القومي الأمريكي.
"الخاطف 20".. واشنطن تنقل متهماً بأحداث 11 سبتمبر من غوانتانامو إلى الرياض
البنتاغون قال إن محمد مانع أحمد القحطاني (46 عاماً) نُقل إلى وطنه السعودية  / Getty Images
8 مارس 2022

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين إن رجلاً متهماً بأنه الخاطف المحتمل رقم 20 في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 أُعيد إلى السعودية بعد عقدين من الاحتجاز في غوانتانامو.

وأضاف البنتاغون في بيان مكتوب أن محمد مانع أحمد القحطاني (46 عاماً) نُقل إلى وطنه السعودية بعد أن قرر مجلس مراجعة في يونيو/حزيران أنه لم يعد يمثل تهديداً كبيراً للأمن القومي الأمريكي.

وجاء في البيان: "الولايات المتحدة تقدر استعداد المملكة العربية السعودية والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأمريكية الجارية نحو عملية مدروسة وشاملة تركز على خفض عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق معتقل خليج غوانتانامو في نهاية المطاف".

وطبقاً لملف تعريف معتقل في غوانتانامو تحتفظ به وزارة الدفاع فإن القحطاني تلقى تدريباً على يد القاعدة الإرهابي وسعى من دون جدوى لدخول الولايات المتحدة بالرابع من أغسطس/آب 2001 للمشاركة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وإجمالاً لا يزال 38 معتقلاً في خليج غوانتانامو، ومن بين هؤلاء 19 مؤهلون للنقل و7 مؤهلون للعرض على مجلس المراجعة الدورية و10 يشاركون بعملية اللجان العسكرية، وأدين اثنان من المعتقلين في لجان عسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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