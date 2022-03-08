اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مساء الاثنين شركة طيران إلعال الإسرائيلية بالتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا، وهو ما نفته الشركة وقالت إن "الحقائق مختلفة تماماً".

وقال كوليبا في تغريدة بحسابه على تويتر إن شركة الطيران الإسرائيلية تسمح بقبول مدفوعات من النظام المصرفي الروسي "مير" الذي يهدف إلى التحايل على العقوبات، وفق قناة كان الإسرائيلية الرسمية.

وأضاف كوليبا: "بينما يفرض العالم عقوبات على روسيا بسبب فظائعها الوحشية في أوكرانيا يفضّل البعض جني أموال غارقة في دماء الأوكرانيين".

واعتبر أن سلوك إلعال، وهي أكبر شركة طيران في إسرائيل والناقل الوطني للبلاد، يمثل "ضربة للعلاقات الأوكرانية-الإسرائيلية".

في المقابل نفت إلعال الاتهامات الأوكرانية وقالت إنها حظرت استخدام بطاقات "مير" الائتمانية منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وأضافت في بيان وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "نأسف لعدم إجراء فحص بسيط معنا قبل التغريدة المضللة، لأن الحقائق مختلفة تماماً".

وتابع البيان: "تطلق شركة إلعال رحلات جوية إلى روسيا بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية وسنواصل إنقاذ الإسرائيليين واليهود من روسيا ما أمكن ذلك".

والثلاثاء أعلنت المجموعات الأمريكية لإصدار بطاقات الدفع فيزا وماستر كارد وأمريكان إكسبرس اتخاذ إجراءات لمنع المصارف الروسية استخدام شبكاتها.

وفي 24 فبراير/شباط شرعت روسيا بشن هجوم على جارتها أوكرانيا ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.