سياسة
2 دقيقة قراءة
أوكرانيا تتهم طيران إلعال الإسرائيلي بالتحايل على العقوبات ضد روسيا
يتهم وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا شركة طيران إلعال الإسرائيلية بقبول مدفوعات من النظام المصرفي الروسي "مير" الذي يهدف إلى التحايل على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
أوكرانيا تتهم طيران إلعال الإسرائيلي بالتحايل على العقوبات ضد روسيا
كوليبا: سلوك شركة إلعال يمثّل ضربة للعلاقات الأوكرانية-الإسرائيلية / وسائل إعلام عبرية
8 مارس 2022

اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مساء الاثنين شركة طيران إلعال الإسرائيلية بالتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا، وهو ما نفته الشركة وقالت إن "الحقائق مختلفة تماماً".

وقال كوليبا في تغريدة بحسابه على تويتر إن شركة الطيران الإسرائيلية تسمح بقبول مدفوعات من النظام المصرفي الروسي "مير" الذي يهدف إلى التحايل على العقوبات، وفق قناة كان الإسرائيلية الرسمية.

وأضاف كوليبا: "بينما يفرض العالم عقوبات على روسيا بسبب فظائعها الوحشية في أوكرانيا يفضّل البعض جني أموال غارقة في دماء الأوكرانيين".

واعتبر أن سلوك إلعال، وهي أكبر شركة طيران في إسرائيل والناقل الوطني للبلاد، يمثل "ضربة للعلاقات الأوكرانية-الإسرائيلية".

في المقابل نفت إلعال الاتهامات الأوكرانية وقالت إنها حظرت استخدام بطاقات "مير" الائتمانية منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وأضافت في بيان وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "نأسف لعدم إجراء فحص بسيط معنا قبل التغريدة المضللة، لأن الحقائق مختلفة تماماً".

وتابع البيان: "تطلق شركة إلعال رحلات جوية إلى روسيا بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية وسنواصل إنقاذ الإسرائيليين واليهود من روسيا ما أمكن ذلك".

والثلاثاء أعلنت المجموعات الأمريكية لإصدار بطاقات الدفع فيزا وماستر كارد وأمريكان إكسبرس اتخاذ إجراءات لمنع المصارف الروسية استخدام شبكاتها.

وفي 24 فبراير/شباط شرعت روسيا بشن هجوم على جارتها أوكرانيا ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us