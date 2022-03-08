سياسة
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المجلس الدستوري الفرنسي يعلن خوض 12 مرشحاً الانتخابات الرئاسية 2022
المجلس الدستوري الفرنسي يعلن مشاركة 12 مرشحاً في السباق الرئاسي الحالي بعدما حصلوا على 500 توقيع مفروضة للمشاركة في الانتخابات. وستنطلق الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية في 28 مارس/آذار. تَعرَّف التفاصيل.
المجلس الدستوري الفرنسي يعلن خوض 12 مرشحاً الانتخابات الرئاسية 2022
تضم لائحة المرشحين الحالية 8 رجال و4 نساء / Reuters
8 مارس 2022

أعلن المجلس الدستوري الفرنسي الاثنين أن 12 مرشحاً سيشاركون في السباق الرئاسي الحالي، بعدما حصلوا على 500 توقيع مفروضة للمشاركة في الانتخابات.

ويحق للمسؤولين المنتخبين رؤساء للبلديات ورؤساء للدوائر البلدية في المدن وأعضاء بمجلس الشيوخ ونواباً للجمعية الوطنية ونواباً فرنسيين في البرلمان الأوروبي تقديم توقيعاتهم دعماً للمرشحين الرئاسيين.

وستخاض تلك الانتخابات بزيادة مرشح واحد عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017. وتضم اللائحة الحالية 8 رجال و4 نساء.

وقد تمكن جميع المرشحين البارزين من جمع التوقيعات المفروضة وهم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين الجمهوري فاليري بيكريس، ومرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو، ومرشح "فرنسا الأبية" جان لوك ميلنشون، ومرشحة "التجمع الوطني" مارين لوبان، ومرشح حزب "استعادة فرنسا" إيريك زمور، ومرشح حزب الخضر يانيك جادو.

كما يدخل السباق الانتخابي أيضاً نيكولا دوبون-إينيان وجان لاسال وفبيان روسيل وناتالي أرتو وفيليب بوتو.

وستنطلق الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية في 28 مارس/آذار، إذ تتساوى الأوقات المخصصة للمرشحين على وسائل الإعلام وتطبق بشكل صارم. كما سيحصل المرشحون على دعم مالي لحملاتهم الانتخابية بقيمة 200 ألف يورو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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