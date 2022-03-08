أعلن المجلس الدستوري الفرنسي الاثنين أن 12 مرشحاً سيشاركون في السباق الرئاسي الحالي، بعدما حصلوا على 500 توقيع مفروضة للمشاركة في الانتخابات.

ويحق للمسؤولين المنتخبين رؤساء للبلديات ورؤساء للدوائر البلدية في المدن وأعضاء بمجلس الشيوخ ونواباً للجمعية الوطنية ونواباً فرنسيين في البرلمان الأوروبي تقديم توقيعاتهم دعماً للمرشحين الرئاسيين.

وستخاض تلك الانتخابات بزيادة مرشح واحد عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017. وتضم اللائحة الحالية 8 رجال و4 نساء.

وقد تمكن جميع المرشحين البارزين من جمع التوقيعات المفروضة وهم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين الجمهوري فاليري بيكريس، ومرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو، ومرشح "فرنسا الأبية" جان لوك ميلنشون، ومرشحة "التجمع الوطني" مارين لوبان، ومرشح حزب "استعادة فرنسا" إيريك زمور، ومرشح حزب الخضر يانيك جادو.

كما يدخل السباق الانتخابي أيضاً نيكولا دوبون-إينيان وجان لاسال وفبيان روسيل وناتالي أرتو وفيليب بوتو.

وستنطلق الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية في 28 مارس/آذار، إذ تتساوى الأوقات المخصصة للمرشحين على وسائل الإعلام وتطبق بشكل صارم. كما سيحصل المرشحون على دعم مالي لحملاتهم الانتخابية بقيمة 200 ألف يورو.