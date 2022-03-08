سياسة
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لجنة بالكونغرس تنتقد أنباء عن شراء أمريكا النفط الفنزويلي
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي يعرب عن خشيته صحة تقارير عن أن إدارة بايدن تدرس شراء النفط الفنزويلي، وكانت شبكة CNN الأمريكية نقلت عن مصدر (لم تسمه) قوله إن هذه الخطوة لتقليل الاعتماد العالمي على النفط الروسي.
لجنة بالكونغرس تنتقد أنباء عن شراء أمريكا النفط الفنزويلي
تهدف الولايات المتحدة إلى عزل روسيا عن أحد حلفائها الرئيسيين في أمريكا الجنوبية / AFP
8 مارس 2022

أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) بوب مينينديز الاثنين عن خشيته صحة تقارير عن أن إدارة بايدن تدرس تخفيف العقوبات على النفط الفنزويلي وبيعه في السوق الدولية.

وقال مينينديز في بيان إن الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو سرطان في نصف الكرة الغربي ويجب ألا نبث حياة جديدة في عهده من التعذيب والقتل".

وأضاف: "أود أن أعارض بشدة أي عمل يملأ جيوب الأوليغارشية للنظام بأرباح النفط بينما يواصل مادورو حرمان الفنزويليين حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحتى الغذاء".

وأكد مينينديز أن جو بايدن يتحمل المسؤولية الرسمية عن السعي "للإفراج الفوري عن الأمريكيين الـ9 الموجودين ظلماً بسجون نظام مادورو الجهنمية منذ فترة طويلة جداً".

وقال مينينديز: "في الشهر الماضي اجتمع المجتمع الدولي بطريقة غير مسبوقة لرفض العدوان العسكري من قبل روسيا والدفاع عن الديمقراطية، لكن جهود إدارة بايدن لتوحيد العالم بأسره ضد طاغية قاتل في موسكو لا ينبغي تقويضها من خلال دعم ديكتاتور قيد التحقيق لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في كراكاس".

والاثنين أفاد مصدر أمريكي مطلع بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية تخفيف العقوبات عن فنزويلا كي تزيد إنتاج النفط وبيعه في السوق الدولية.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن المصدر (لم تسمِّه) قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد العالمي على النفط الروسي وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا وعزل روسيا عن أحد حلفائها الرئيسيين في أمريكا الجنوبية.

وأضاف المصدر أن مسؤولي إدارة بايدن بمن فيهم مدير مجلس الأمن القومي لنصف الكرة الغربي خوان غونزاليس والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستينز جرى إرسالهم إلى كاراكاس خلال عطلة نهاية الأسبوع لإجراء محادثات حول هذه القضية، وكذلك لمناقشة قضية المواطنين الأمريكيين المحتجزين حالياً في البلاد.

وهذه أرفع زيارة أمريكية لفنزويلا منذ سنوات بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وسط حملة من العقوبات الأمريكية والضغط الدبلوماسي بهدف الإطاحة بمادورو الحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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