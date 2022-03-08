سياسة
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يُتوقّع عودتها إلى التجارب النووية.. كوريا الشمالية تبدأ بناء موقع نووي
أظهرت صور أقمار صناعية أعمال بناء بالمنشأة الرئيسية للمفاعل النووي الكوري الشمالي، فيما تفيد تقارير بأن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية مؤخّراً قد تمهّد لعودة بيونغيانغ إلى تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتجارب النووية هذا العام.
يُتوقّع عودتها إلى التجارب النووية.. كوريا الشمالية تبدأ بناء موقع نووي
قال خبراء دوليون إن العمل يسير على قدم وساق في المنشأة الرئيسية للمفاعل النووي الكوري الشمالي في يونغبيون / AP
8 مارس 2022

قالت إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية في تقريرها السنوي عن تقييم التهديدات على مستوى العالم إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية قد تكون بمثابة التمهيد للعودة إلى تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتجارب النووية هذا العام، للمرة الأولى منذ عام 2017.

وقال محللون في الولايات المتحدة الثلاثاء، إن صور الأقمار الصناعية التجارية تكشف عن أعمال بناء في موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ إغلاقه في 2018.

وأفاد خبراء دوليون أيضاً بأن العمل يسير على قدم وساق على ما يبدو في المنشأة الرئيسية للمفاعل النووي بكوريا الشمالية في يونغبيون، ما قد ينتج عنه وقود إضافي للأسلحة النووية.

وأضافوا أنّ هذه الخطوة تتماشى مع بيان سابق أصدرته كوريا الشمالية في يناير/كانون الثاني "لبحث قضية استئناف جميع الأنشطة المعلّقة مؤقّتاً".

وقال تقرير إدارة الاستخبارات الأمريكية المؤرّخ في السابع من فبراير/شباط والذي صدر قبل جلسة استماع للكونغرس الثلاثاء إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لا يزال ملتزماً بقوة توسيع نطاق ترسانته من الأسلحة النووية والأبحاث المتعلقة بالصواريخ الباليستية وتطويرها.

وأضاف أن استمرار كوريا الشمالية في تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية متوسطة المدى والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات يظهر نيتها تعزيز قدرتها على إطلاق الأسلحة النووية.

وقال التقرير: "بدأت كوريا الشمالية في يناير/كانون الثاني التمهيد لتصعيد التوتر بما قد يشمل الصواريخ الباليستية أو ربما تجربة نووية هذا العام وهي الإجراءات التي لم تتخذها بيونغيانغ منذ عام 2017".

وأضاف: "تجارب الإطلاق جزء من جهود كوريا الشمالية لزيادة عدد وأنواع الأنظمة الصاروخية القادرة على إطلاق رؤوس نووية تصل إلى الولايات المتحدة بأسرها".

وأوضح التقرير أنه استند في تقييمه إلى المعلومات المتاحة حتى 21 يناير/كانون الثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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