سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الطاقة التركي: سفينتنا الرابعة للتنقيب في طريقها إلى تركيا
في تغريدة بحسابه على تويتر أفاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز بأن سفينة الحفر الرابعة التي سيجري استخدامها في التنقيب عن الهيدروكربونات بالبحار في طريقها الآن إلى تركيا.
وزير الطاقة التركي: سفينتنا الرابعة للتنقيب في طريقها إلى تركيا
تواصل تركيا التنقيب عن الهيدروكربونات في مناطقها بالبحار
8 مارس 2022

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن سفينة الحفر الرابعة التي سيجري استخدامها في التنقيب عن الهيدروكربونات بالبحار في طريقها الآن إلى تركيا.

وأضاف دونماز في تغريدة على حسابه على تويتر الاثنين أنهم ينتظرون بفارغ الصبر وصول سفينة التنقيب الجديدة إلى تركيا.

وأوضح: "لقد أخذنا مهمتنا لإحضار أسطول حفر كامل إلى بلدنا المحاط بالبحار من جميع الجهات، والآن نتطلع إلى سفينتنا الرابعة للتنقيب والتي هي في طريقها إلى تركيا، ونتمنى التوفيق".

وتواصل تركيا التنقيب عن الهيدروكربونات في مناطقها بالبحار بسفن الحفر فاتح وياووز وقانوني.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد بالبحر الأسود باحتياطي بلغ 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us