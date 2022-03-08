حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدول الغربية من مخططات روسيا التوسعية، قائلاً إن "الحرب لن تقف عند أوكرانيا" وإن الدور سيأتي عليهم.

وشدّد زيلينسكي خلال مقابلة مع شبكة ABC World News الاثنين، على الحاجة إلى تأمين المجال الجوي لأوكرانيا، وحثّ الولايات المتحدة وحلف الناتو على المساعدة على ذلك، ولكن بلا جدوى.

وقال: "لا يمكننا السماح لروسيا بأن تكون نشطة هناك (في المجال الجوي) لأنهم يقصفوننا ويرمون القنابل علينا ويضربوننا بالصواريخ والمروحيات والطائرات المقاتلة.

وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يمكنه فعل مزيد" لوقف الحرب، وتابع: "أنا متأكد من أنه يستطيع ذلك، وأودّ أن أصدق ذلك، إنه قادر على فعل ذلك".

وترفض الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي "ناتو" فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا، محذّرين من أن تلك الخطوة قد تقود إلى "حرب شاملة في أوروبا".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال السبت إن الدول التي تفرض منطقة حظر طيران ستُعتبر مشاركة في الصراع القائم مع أوكرانيا.

قتلى الجيش الروسي

أعلنت رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني الثلاثاء، في بيان نشرته حول خسائر القوات الروسية منذ بدء التدخل العسكري في 24 فبراير/شباط الماضي حتى 7 مارس/آذار الجاري، ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي على أراضيها إلى أكثر من 12 ألفاً خلال المعارك الدائرة.

وأوضح البيان أن الجيش الأوكراني تَمكَّن من قتل أكثر من 12 ألف جندي روسي وإسقاط 48 طائرة روسية و80 مروحية وتدمير 303 دبابات و1036 مدرعة و120 مدفعية.

وأضاف أن الجيش الأوكراني دمر أيضاً 27 منظومة دفاع جوي و56 راجمة صواريخ و474 مركبة و60 عربة وقود و7 طائرات مسيَّرة و3 زوارق سريعة خفيفة.

من جانبها قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية الثلاثاء إن القوات الأوكرانية قتلت جنرالاً روسياً بالقرب من مدينة خاركيف المحاصَرة، وهو ثاني قائد روسي كبير يلقى حتفه في هذا الغزو.

وقالت المديرية العامة للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن الميجور جنرال فيتالي جيراسيموف النائب الأول لقائد الجيش الروسي الحادي والأربعين لقي حتفه أمس الاثنين.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الهجوم الروسي مستمر وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير.

غارات روسية على مدينة سومي

أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية في بيان الثلاثاء بأن مقاتلات روسية أغارت مساء أمس الاثنين على مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، وتسببت في قتل 9 مدنيين بينهم طفلان.

وأضاف البيان أن المقاتلات الروسية استهدفت مبنيين في شارعَي رومينسكايا وسبارتاك، مما أدى إلى انهيارهما، وخلّف 9 قتلى مدنيين بينهم طفلان.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتسبب الغزو الروسي، وهو أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، في نزوح 1.7 مليون لاجئ وفرض مجموعة من العقوبات على موسكو ومخاوف من صراع أوسع مع ضخّ الغرب المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ورفضت كييف عرض موسكو إقامة ممرات إنسانية محتمَلة إلى روسيا وبيلاروسيا.