سياسة
2 دقيقة قراءة
أرقام صادمة.. اغتصاب امرأة كل 10 دقائق في البرازيل خلال العام الماضي
عشية اليوم العالمي للمرأة نشر "منتدى الأمن العام"  تقريراً أظهر تسجيل 56 ألفاً و98 حالة اغتصاب في البرازيل لعام 2021، أي بمعدل حالة واحدة كل 10 دقائق، إضافة إلى 1319 حالة قتل للإناث العام الماضي، أي بمعدل امرأة مقتولة كل 7 ساعات.
أرقام صادمة.. اغتصاب امرأة كل 10 دقائق في البرازيل خلال العام الماضي
يستند التقرير إلى شكاوى جُمعت في مراكز الشرطة ويتعلق فقط بحالات الاغتصاب المبلّغ عنها / AFP
8 مارس 2022

ارتفع عدد حالات اغتصاب النساء في البرازيل بنسبة 3.7% عام 2021 مقارنة بالعام السابق مع تسجيل 56 ألفاً و98 اغتصاباً أي بمعدل حالة واحدة كل 10 دقائق، وفق تقرير صدر الاثنين.

كما سجّلت البرازيل 1319 حالة قتل للإناث العام الماضي، أي بمعدل امرأة مقتولة كل 7 ساعات، في انخفاض طفيف بنسبة 2.7% مقارنة بعام 2020، حسب التقرير الذي نشره "منتدى الأمن العام" وهي منظمة غير حكومية، عشية اليوم العالمي للمرأة.

وأعلنت مديرة المنظمة غير الحكومية سميرة بوينو في بيان أن "هذه البيانات تظهر الحاجة إلى التنفيذ العاجل للسياسات العامة للاستضافة والوقاية والقمع في مواجهة العنف ضد المرأة في البرازيل".

وأكدت أنه "رغم الانخفاض الطفيف في عدد جرائم قتل النساء فإن الأرقام لا تزال مرتفعة للغاية"، إذ بلغ معدل وفيات النساء جراء جرائم قتل 1.22 لكل 100 ألف امرأة.

هذا التقرير الذي يستند إلى شكاوى جُمعت في مراكز الشرطة يتعلق فقط بحالات الاغتصاب المبلّغ عنها التي تمثّل جزءاً بسيطاً من إجمالي حالات الاغتصاب المرتكبة ضد النساء.

كما يُظهر التقرير أن عدد حالات قتل النساء ازداد بشكل خاص من فبراير/شباط إلى مايو/أيار 2020، "في ذروة القيود" التي ألزمت البرازيليين المنزل في بداية جائحة كوفيد-19.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us