ارتفع عدد حالات اغتصاب النساء في البرازيل بنسبة 3.7% عام 2021 مقارنة بالعام السابق مع تسجيل 56 ألفاً و98 اغتصاباً أي بمعدل حالة واحدة كل 10 دقائق، وفق تقرير صدر الاثنين.

كما سجّلت البرازيل 1319 حالة قتل للإناث العام الماضي، أي بمعدل امرأة مقتولة كل 7 ساعات، في انخفاض طفيف بنسبة 2.7% مقارنة بعام 2020، حسب التقرير الذي نشره "منتدى الأمن العام" وهي منظمة غير حكومية، عشية اليوم العالمي للمرأة.

وأعلنت مديرة المنظمة غير الحكومية سميرة بوينو في بيان أن "هذه البيانات تظهر الحاجة إلى التنفيذ العاجل للسياسات العامة للاستضافة والوقاية والقمع في مواجهة العنف ضد المرأة في البرازيل".

وأكدت أنه "رغم الانخفاض الطفيف في عدد جرائم قتل النساء فإن الأرقام لا تزال مرتفعة للغاية"، إذ بلغ معدل وفيات النساء جراء جرائم قتل 1.22 لكل 100 ألف امرأة.

هذا التقرير الذي يستند إلى شكاوى جُمعت في مراكز الشرطة يتعلق فقط بحالات الاغتصاب المبلّغ عنها التي تمثّل جزءاً بسيطاً من إجمالي حالات الاغتصاب المرتكبة ضد النساء.

كما يُظهر التقرير أن عدد حالات قتل النساء ازداد بشكل خاص من فبراير/شباط إلى مايو/أيار 2020، "في ذروة القيود" التي ألزمت البرازيليين المنزل في بداية جائحة كوفيد-19.